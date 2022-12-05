В Шумерлинском муниципальном округе прошел чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

7 сентября был дан старт заявочной кампании Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2022—2023 г.г. Среди команд общеобразовательных организаций Шумерлинского муниципального округа были заявлены команды юношей и девушек Алгашинской, Юманайской, Туванской, Егоркинской, Шумерлинской и Ходарской школ. Согласно положению проведения первенства по баскетболу на муниципальном уровне, игры было принято провести 2 декабря в спортивном зале «Спортивной школы имени олимпийского чемпиона В.Н.Ярды» в д. Торханы. Все команды- участники прибыли со своими представителями для того, чтобы победить соперников. Главным судьей соревнований Улисовым Г.А. было принято решение первыми для игры в баскетбол запустить на баскетбольную площадку юношей. В ходе игры было видно в глазах ребят стремление одержать победу, закидывая мяч за мячом в баскетбольные корзины соперников. Помощник главного судьи Спиркин А.Б. четко и объективно следил за недопущением игроками нарушений правил игры. В упорной борьбе среди юношей 1 место смогли завоевать обучающиеся МАОУ «Ходарская СОШ» им И.Н.Ульянова, 2 месту удостоилась команда МБОУ «Юманайская СОШ» им. С.М.Архипова и 3 место уверенно заняла команда обучающихся МБОУ «Егоркинская СОШ». 4 и 5 места заняли обучающиеся МБОУ «Туванская ООШ» и МБОУ «Алгашинская СОШ» соответственно.

Затем среди девушек разгорелась яркая борьба между 6 командами вышеуказанных школ. Продемонстрировав свое мастерство, команда обучающихся МБОУ «Юманайская СОШ» им. С.М.Архипова смогли завоевать первое место; второе место заняла команда – участники обучающихся МБОУ «Егоркинская СОШ» и третье место уверенно заняла команда обучающихся МБОУ «Туванская ООШ», которых подготовил и настраивал новый Наставник Игнатьев Денис Николаевич, уверен, что в будущем под его началом его воспитанники вполне могут стать настоящими Мастерами спорта! 4,5 и 6 места разыграли команды обучающихся МАОУ «Ходарская СОШ», МБОУ «Алгашинская СОШ» и «Шумерлинская СОШ» соответственно.

Командам – участникам занявшим 1-3 места были вручены дипломы соответствующих степеней, командам – победителям вручены баскетбольные мячи и путевки для участия на республиканских соревнованиях. Также, в ходе игры по наибольшему количеству бросков мячей были определены «самые ценные игроки», которыми стали: Данилов Максим, обучающийся МАОУ «Ходарская СОШ» (11 мячей); Петров Иван, обучающийся МБОУ «Туванская ООШ» (9мячей) и Абрамова Татьяна, МБОУ «Юманайская СОШ» (4мяча), которым были вручены соответствующие дипломы и подарены бурные аплодисменты болельщиков.

Все участники соревнований получили заряд бодрости, бурю положительных эмоций и стремления для достижения новых побед!

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.