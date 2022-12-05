В городе Шумерля прошёл Молодежный образовательный форум «ДОБРОСЛЁТ»

В День добровольца в России на базе муниципального центра Российского движения детей и молодёжи города Шумерля прошёл Молодёжный образовательный форум «ДОБРОСЛЁТ».

Форум объединил школьников, активистов ученического самоуправления, представителей молодежных общественных объединений города разного возраста и советников по воспитанию.

На торжественном открытии состоялась «Классная встреча» волонтеров города с руководителем Шумерлинского отделения «Молодая гвардия» Единой России" Кудрявцевым Андреем, который был поощрен за общественную деятельность в Запорожской области депутатом городского Собрания депутатов, председателем Союза женщин города Шумерля Головановой Еленой Николаевной.

Участников ждала насыщенная программа, реализуемая с помощью таких форматов работы, как: тренинги, мастер-классы, образовательные лекции, творческие и спортивные мероприятия на таких площадках, как: «Эковолонтерство», «Волонтеры сферы культуры и спорта», «Волонтеры Победы», «Помощь людям с ОВЗ», «Личностное развитие».

Итогом форума стало награждение лучших волонтеров благодарственными письмами за развитие добровольчества в городе Шумерля и предложение о создании единой базы волонтёров города.

Источник: сайт администрации г. Шумерли