Быть там, где нужна помощь

Студент Шумерлинского политехнического техникума, педагог-организатор Центра детского

творчества, руководитель городского местного отделения «Молодой гвардии «Единой России», куратор волонтерского отряда «Команда»… Это всё Андрей Кудрявцев. С виду обычный паренёк, русоволосый, подтянутый. Ему еще нет и 20-ти, а говорит и рассуждает он как взрослый мужчина. За его плечами уже две командировки в Харьковскую и Запорожскую области в составе волонтерского отряда. И именно эти события, признается Андрей, заставили по-другому смотреть на жизнь. В преддверии Дня добровольца газета пригласила к себе в гости молодого человека и расспросила подробно обо всём. Предлагаем нашим читателям тоже поближе познакомиться с Андреем.

Корр.: Расскажи, когда у тебя возник интерес к волонтерской деятельности и патриотической работе?

— Закончил 9 классов в школе № 1, но там я не был активным. Обучался в Центре детского творчества. Как раз после 9-го класса впервые участвовал в игре «Зарница», наверное, с этого всё и началось. Поступил в Шумерлинский политехнический техникум по специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» и когда для прохождения производственной практики устроился в Центр детского творчества, то увлекся военно-патриотическим направлением, юнармией, добровольчеством. Сейчас совмещаю учебу на последнем курсе с работой педагогом-организатором ЦДТ. До недавнего времени руководил военно-патриотическим клубом «Гусары», а сейчас – волонтерским отрядом центра «Команда».

Корр.: Какие большие дела удались «Команде»? И трудно ли быть волонтером, а тем более руководить?

— Одним из самых масштабных и ответственных проектов для нас стало участие в 2022 году в обеспечении рейтингового голосования по выбору общественной территории для дальнейшего благоустройства. Я был назначен координатором по Шумерле, то есть взаимодействовал со всеми волонтерскими объединениями города. Опыт оказался успешным – совместными усилиями мы вывели Шумерлю на первое место среди городов Чувашии по количеству проголосовавших граждан, а в общем рейтинге заняли 4 место.

Скажу, что добровольцем быть несложно, сложно быть координатором. Мы работали не только на улицах. Нужно было попасть и в МУПы, и в школы, и на закрытые объекты: ШЗСА, КАФ. Нужно было установить связь с руководителями, договариваться. В этом большую помощь волонтерам оказал глава администрации Валерий Александрович Шигашев. Сложно было ощущать себя руководителем волонтеров, которые по возрасту намного старше. Но в итоге мы все вместе сделали нужное дело и успешно.

Корр.: Летом при ЦДТ ты организовал для детей школу краеведения и туризма. Принимал участие в сплавах по Суре и походах. Что это: воплощение детской мечты о путешествиях и приключениях?

— Стараюсь следить за событиями в сфере молодежной политики. В прошлом году меня заинтересовал проект молодежной группы, в которой были мои товарищи и друзья. Их проект выиграл грант на реализацию. Я присоединился, тем более направление краеведения и туризма было знакомо еще со времен обучения у педагога ЦДТ Сергея Краснова. Реализовали в течение всего лета, не без помощи волонтеров, конечно.

Всё, чем мы занимаемся, полезно для здоровья. Ведь военно-патриотическое воспитание – это не только собирать-разбирать автоматы, это и физическая подготовка. По проекту «Молодой гвардии» с ребятами организовывали «здравые выходные»: в субботу и воскресенье приходили на стадион на зарядку или же играли в пляжный волейбол.

В рамках этих проектов были и походы, и сплавы при поддержке Совета отцов Шумерли. В последнем сплаве мне принять участие не довелось – уехал с командировку с гуманитарной миссией.

Корр.: Наверняка тяге к работе с детьми, к воспитанию их есть объяснение. Не из семьи ли всё это идёт?

— Думаю, да. Я из многодетной семьи, у меня 9 младших братьев и сестер. Родители так заложили с детства, что я должен быть примером для младших, нести ответственность за них, чего-то добиваться своими силами, стараться. Особого патриотического воспитания в семье не было, это мне дала уже юнармия. Кстати, моему примеру последовала сестра Вика, ей тоже пришлось по вкусу юнармейское движение в ЦДТ.

Наша семья в 2020 году участвовала в республиканском конкурсе «Семья года», победила в номинации «Самая ответственная семья». Участвовали и на федеральном уровне, в подарок получили книгу, где собрана информация обо всех российских семьях-участницах.

Корр.: От современных подростков, если говорить о волонтерстве, патриотической работе, часто можно слышать: «Да зачем этим заниматься? Лучше деньги зарабатывать»…

— К сожалению, есть такие. Но моих единомышленников в Шумерле больше, как мне кажется. Всё, чем я занимаюсь, мне нравится. Мне интересно. Наверное, поэтому и решил поехать в Харьковскую область.

Корр.: Как ты узнал о том, что планируется такая миссия? И чем конкретно ты занимался, будучи в зоне риска?

— Являясь руководителем городского местного отделения «Молодой гвардии «Единой России», знал о том, что региональное отделение участвует вместе с центральным штабом в организации волонтерских миссий на освобожденных территориях практически с самого начала специальной военной операции, что периодически объявляется набор добровольцев. Я хотел поехать еще в мае, но нужно было закончить реализацию проекта в Шумерле. А потом руководитель регионального отделения Андрей Шакулов (недавно он ушел добровольцем на СВО) предложил мне поехать вместе с ним в августе. Согласился не раздумывая. Планировалась командировка с 22 августа, но в начале месяца всё быстро поменялось, и уже 9 августа мы были в Москве. В центральном штабе с нами провели инструктажи, мастер-классы, научили оказывать первую помощь. В Харьковской области нас встретила другая смена. Каждые 2 недели волонтеры меняются. Я тоже был там этот срок, но вместе в дорогой моя командировка длилась 3 недели.

Был сильно впечатлен, когда увидел всё своими глазами. Это совсем не то, что сидеть дома и смотреть по телевизору.

Мы находились в городе Купянске, но основная работа нами велась в городе Волчанске. В мои обязанности входило встречать местных жителей у входа в гуманитарный центр, где мы выдавали продуктовые наборы. Сначала люди должны были получить талоны, а уже потом на них продукты. Разговаривал с пришедшими, объяснял им, узнавал их истории. Очень много было пожилых людей, среди них и ветераны Великой Отечественной. Так вот, они вспоминали, что тогда тоже приходилось выживать на продуктах по талонам.

Было тяжело и эмоционально, и физически. Помимо фасовки и раздачи продуктов, разбирали склады, чтобы пополнять запасы, разгружали фуры с гуманитарной помощью, которую присылало МЧС. Также выезжали в соседние деревни, выдавали от 500 до полутора тысяч наборов за раз. Посещали на линии соприкосновения населенные пункты, жители которых не могли самостоятельно приехать в гуманитарный центр из-за обстрелов. Люди были нам рады, потому что больше им помощи ждать было неоткуда.

Честно скажу, сначала я не до конца понимал: зачем я здесь, для чего? Потом пришло осознание нужности своей работы. Появилась уверенность, что поеду в командировку еще раз, в другие места, где нужна помощь. А еще эта первая поездка заставила меня повзрослеть, поменять взгляды на жизнь.

Корр.: Что больше всего запомнилось из двух недель, проведенных в Харьковской области?

— Один из случаев тронул меня больше всего. Я, как обычно, стоял на входе в гумцентр, работал с людьми, и тут ко мне подбежали дети. Они подарили мне свои рисунки – немного помятые, по-детски неаккуратные — в знак благодарности, от души. Эти рисунки я повесил на стену в память о первой поездке.

Корр.: Отличалась ли вторая поездка?

— Да. Я уже твердо знал и понимал, зачем еду. В армии я еще не служил, мне только предстоит после окончания техникума, поэтому пойти на СВО как военнослужащий я не могу. Решил для себя, что в непростые для своей Родины времена поеду как волонтер помогать нашим же военным в гуманитарной миссии. Жителям тех мест сейчас важно показать, что Россия с ними.

Во вторую командировку отправился в октябре в Запорожскую область, в город Мелитополь. Там уже прошел референдум о вхождении в состав России, однако не скажу, что стало безопасно: подрывы, покушения, теракты, совершаемые украинскими националистами, продолжались. Волонтеры нашего гумцентра помогали не только мирным жителям продуктами, но и нашим военным в Херсоне, в Энергодаре – отвозили теплые вещи и другую помощь, которая поступала от россиян.

Со мной был мой друг Никита Малов – активист регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России». Мы остались в Мелитополе не на 2 недели, а на целый месяц. Очень сдружились. Хочу сказать, что в тех условиях, в которых были мы, дружба более крепка и ценна, нежели в обычной жизни. Познакомились с ребятами практически со всей страны. Например, пермяки там работали даже не месяц-два, а полгода непрерывно!

В Запорожской области принимал участие в открытии регионального отделения партии «Единая Россия». Познакомился с бывшим руководителем Минприроды Чувашии Александром Воробьевым, который теперь там возглавляет такое же министерство, — волонтеры и молодогвардейцы приняли участие в акции «Сохраним лес».

Думаю, что поездка в Запорожье не была последней, и весной, до армии, я еще смогу поработать на новых территориях.

Корр.: А как отреагировали твои родители на решение поехать в командировки?

— Когда готовился к первой поездке, самым сложным было сказать об этом решении родителям. До последнего момента не говорил близким, куда я еду, чтобы они не начали в панике меня отговаривать. Сказал незадолго до отправки, когда билеты уже были куплены. Родители, особенно мама, были шокированы известием. Задавали вопросы: почему? зачем? Когда объяснил, то они смирились. Мама дала своё благословение.

Со второй поездкой было проще – родители знали, что я там делаю, как всё происходит. Но, как мама потом призналась, именно вторая моя поездка далась ей тяжелее, она сильнее переживала за меня.

Корр.: Андрей, выходит, что любой обычный шумерлинец может собраться и поехать работать волонтером?

— В принципе, да. Любой парень старше 18 лет, мужчина может, если почувствует такую потребность. Можно выйти на меня, найти нашу группу в соцсети «ВКонтакте» или прийти в Центр детского творчества и оставить свои контактные данные.

Корр.: Две командировки с гуманитарной миссией оказали какое-то влияние на твои жизненные планы?

Мы близко контактировали с военнослужащими, они меня впечатлили. Я понял, что хочу связать дальнейшую жизнь с военным делом – поступить в военное училище или академию.

Корр.: Спасибо за беседу. Поздравляем тебя с наступающим Днем добровольца, желаем успехов во всех твоих начинаниях и большого везения по жизни!

Н. Игнатьева.