Лыжный вопрос ребром

С приходом зимы в нашу редакцию поступают многочисленные обращения горожан на предмет отсутствия в парке культуры и отдыха привычной лыжни. Вот уж и календарная зима настала, и снежный покров какой-никакой имеется, а лыжни всё нет. Этим летом по всему периметру парковой территории, как раз на месте лыжни, обустроена прогулочная асфальтированная дорожка — тропа здоровья. И это замечательно! Сторонники пеших прогулок теперь имеют возможность не спеша прогуляться вокруг парка по ровной дорожке, подышать свежим воздухом, насладиться пением птиц… «А какова судьба лыжни?» – резонно задаются вопросом приверженцы зимнего вида спорта.

История существования лыжни в парковой зоне нашего города насчитывает не одно десятилетие. В зимнее время это поистине самое излюбленное место активного отдыха горожан. Ежегодно с появлением первого зимнего покрова лыжники-первопроходцы с энтузиазмом прокладывали лыжню. Не только в выходные дни, но и по будним вечерам здесь с удовольствием катались и молодежь, и люди старшего поколения, и целые семьи. Администрация парка, в свою очередь, для обустройства лыжни привлекала необходимую технику и людей. В течение всего зимнего сезона лыжная трасса содержалась в рабочем состоянии. А как иначе? Ведь это одна из самых востребованных точек активного отдыха шумерлинцев. Доступно, безопасно, комфортно.

Что же ждет сторонников здорового образа жизни теперь?

По многочисленным просьбам газета обратилась в администрацию города за разъяснениями. «Лыжня в парке будет, — уверил нас начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Андрей Железин. – Обустройство асфальтированной дорожки внесло свои коррективы в этом вопросе, но мы делаем всё возможное, чтобы это не помешало прокладке лыжни. Совместно с руководством парка в настоящее время мы ведем необходимые подготовительные работы, учитываем все нюансы. Уверяю, как только снежного покрова будет достаточно, лыжня будет готова».

«Действительно, — подтвердил информацию директор парка культуры и отдыха Алексей Россейкин, — подготовить лыжню в парковой зоне мы планируем в самое ближайшее время. С МУП «Шумерлинское городское БТИ» заключен договор на использование необходимой техники. В дальнейшем начнет функционировать и пункт проката лыжного снаряжения».

Ну и славно! Остается надеяться, что совсем скоро горожане будут иметь возможность навострить свои лыжи в любимый парк. А катиться по лыжне, похоже, теперь будет более комфортней, чем раньше – по всему маршруту проведено освещение, установлены лавочки. Наверняка и прогуливающиеся пешеходы, и лыжники найдут на тропе здоровья общий язык.

Ольга Дмитриева.