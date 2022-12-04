В Чувашии определили ТОП-11 специалистов по связям с общественностью

По результатам прошедшего 2 декабря в Чебоксарах финала II республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21», экспертную комиссию которого возглавил пресс-секретарь Председателя Правительства Российской Федерации — директор Департамента пресс-службы и референтуры Правительства Российской Федерации Борис Беляков, сформирован ТОП-11 специалистов по связям с общественностью (пресс-секретарей) Чувашской Республики, в который вошли:

Диана Баранова, пресс-секретарь, Группа компаний «АБС Электро»; Наталья Камаева, пресс-секретарь министра, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; Ольга Краснова, начальник отдела социального маркетинга, АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии; Роман Павлов, пресс-секретарь министра, Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Евгения Лукина, пресс-секретарь министра, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; Елена Михайлова, старший инспектор направления по связям со СМИ, УМВД России по городу Чебоксары; Дарья Горбушина, пресс-секретарь, Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; Елена Артамонова, специалист по связям с общественностью, АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии; Людмила Морозова, ведущий специалист – эксперт, Госветслужба Чувашии; Мария Таровых, начальник отдела по взаимодействию с органами власти, Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации; Евгений Цыганов, специалист по связям с общественностью, БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии.

Напомним, в конкурсе 2021 года лучшими признаны Наталия Альгешкина , менеджер по коммуникациям и событийным проектам Чувашского отделения ПАО Сбербанк, Олег Ашнин, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике, Светлана Денисова, пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Анна Иванова, начальник пресс-службы УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, Олеся Иванова, заведующий сектором пресс-службы Администрации города Новочебоксарск, Екатерина Сибирцева, ведущий специалист-эксперт информационного и правового обеспечения Администрации Шумерлинского района, Зарина Сиярова, пресс-секретарь министра Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Галина Титарчук, редактор Центра управления регионом Чувашской Республики, Наталья Яшина, руководитель центра коммуникаций ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».

Глава Чувашской Республики Олег Николаев выразил признательность экспертам, организаторам и участникам конкурса: «Информирование общества о деятельности важно всем: государственным органам власти, органам местного самоуправления, предприятиям и организациям. Через информирование мы доносим достоверную информацию о своей деятельности, производимой продукции, через это зарабатываем доверие. А доверие это главное, чтобы двигаться уверенно, реализовывать масштабные и маленькие цели. Не менее важно, особенно это появилось в этом году, через своевременное информирование, зарабатывая доверие граждан, защищаем наше ментальное пространство от внешнего информационного влияния. Видим, насколько мощная информационная война развязана против России. Появилось понятие «первая мировая информационная война». В этой связи для пиар-специалистов противодействие информационному влиянию – это новое веяние. А это достигается за счет своевременности, актуальности, понятности и достоверности.

В том числе для этого мы в прошлом году решили запустить волну взаимодействия пиарщиков Чувашской Республики всех сфер, чтобы через обмен мнениями, опытом посмотрели на себя и поняли, насколько наша работа соответствует ожиданиям людей.

Ведущие информационные агентства и организации, профессионалы своего дела стали нашими партнёрами, членами жюри. В течение двух дней работали, проводили мастер-классы, оценивали работы, дискутировали. Спасибо нашим партнерам, благодаря им состоялся конкурс.

Я заинтересован в высоких компетенциях каждого, кто работает в этой сфере. Правительство Чувашской Республики и дальше будет поддерживать конкурс и проекты в его рамках.

В этом году участники конкурса представили проекты, связанные с Годом счастливого детства в 2023 году. В следующем конкурсе необходимо задавать целевые темы для обеспечения информационного прорыва Чувашской Республики, в том числе раскрытия туристического потенциала, за счёт креатива находить нужные форматы, инструменты и подходы».

Пресс-секретарь Председателя Правительства Российской Федерации — директор Департамента пресс-службы и референтуры Правительства Российской Федерации Борис Беляков обратился к участникам конкурса: «Именно вы выстраиваете эффективную коммуникацию между властью, гражданами и обществом в целом. Сегодня это особенно востребовано. Важно уметь показывать, рассказывать и объяснять, что делается для решения волнующих людей вопросов.

Конкурс объединяет тех, кто знает, как это делать и готов поделиться опытом, своими лучшими практиками, прежде всего появившимися с развитием цифровых технологий. Сегодня сотрудник пресс-службы должен постоянно учиться и развивать собственные способности, уметь работать не только с традиционными каналами общения с гражданами и СМИ, но и с интернет-аудиторией, пользователями социальных сетей, видеохостингов и мессенджеров. Современная пресс-служба – это, по сути, универсальная редакция. Успеха добьется только тот, кто сможет ею управлять, внедрять передовые решения в свою работу.

Конкурс в честном соперничестве позволяет оценить действительные компетенции сотрудников пресс-служб и пресс-секретарей, выбрать лучших. Это необходимо и для формирования высокопрофессиональной пиар-команды Чувашии, чтобы выстраивать эффективные коммуникации по всем направлениям. От этого во многом зависит развитие республики и продвижение национальных и местных брендов и ценностей.

Поздравляю победителей и призеров конкурса, которые доказали свое мастерство. Уверен, перед вами откроются новые перспективы. Особые слова признательности за поддержку такой уникальной инициативы – Главе Чувашии Олегу Алексеевичу Николаеву. Проведением подобного конкурса вы задали новый тренд. Уверен, его подхватят и другие регионы, и конечно оценят специалисты отраслевого профессионального сообщества».

Руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Елена Барсегова зачитала приветствие генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», проректора Президентской Академии РАНХиГС и директора Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Алексея Комиссарова: «В первую очередь, хочу поблагодарить Главу Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева и правительство региона за активное взаимодействие. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между нашей платформой «Россия – страна возможностей» и Республикой Чувашия. Жители региона активно проявляют себя в конкурсах, проектах и олимпиадах платформы – более 93 тысяч жителей республики приняли участие в наших проектах, 895 стали финалистами, а 395 – победителями.

Я рад, что в Чувашии появляются собственные профильные конкурсы, направленные на поддержку талантливых PR-специалистов. Мы живём в век информации, поэтому роль коммуникаторов сейчас приобретает особое значение. Это профессия для креативных, умеющих адаптироваться к изменениям людей, которые постоянно придумывают и внедряют новые форматы. И вы еще раз доказали свою экспертизу, преодолев все конкурсные испытания, смогли на практике показать, на что способны.

В последние годы растет запрос на позитивный, умный контент, который поднимает важные социальные темы, вдохновляет на решение социальных проблем. Для коммуникаторов это непростая задача, требующая умения в новых условиях разбираться в происходящем, доносить информацию до аудитории, создавать уникальный контент и качественные медиапроекты.

Этому мы учим в «Мастерской новых медиа» – образовательной программе, которую с прошлого года наша Мастерская управления «Сенеж» реализует совместно с АНО «Диалог». Я приглашаю вас всех принять в ней участие. Могу с уверенностью сказать, что программ с таким содержанием и набором экспертов и спикеров в России нет.

Я также приглашаю вас участвовать в новом сезоне нашего конкурса «ТопБЛОГ», предрегистрация на который уже открыта. В этом проекте мы помогаем развиваться блогерам новой формации – тем, кто не гонится только за лайками и репостами, а приходит в социальные сети, чтобы нести пользу и делиться своими знаниями с аудиторией: учителей, врачей, тревел-блогеров, управленцев, многодетных семей, спортсменов и многих других. Наставниками для участников выступают блогеры-миллионники и медиаменеджеры.

Поздравляю тех, кто станет победителями конкурса «PRофи-21», а тех, кто не одержит победу, призываю не расстраиваться, ведь каждый из вас уже стал частью сплоченного PR-сообщества. Как говорил великий римский государственный и политический деятель Цицерон: «Величайшая победа – это победа над самим собой». Удачи вам, новых креативных идей и помните, что Россия – это страна возможностей!».

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко отметил: «Считаю, что все регионы должны двигаться по вашему пути. Но я уверен, что когда они пойдут по вашему пути, вы придумаете еще что-то более крутое, и снова опередите. Удачи!».

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин сообщил: «АНО «Диалог» уже второй год участвует в жюри. Для нас, в том числе с вами, важно производить такое информационное слаживание. Пиар-профессии сейчас очень востребованы. Идет информационная война. С 1 декабря у нас официально принят и работает закон о госпабликах – это еще большой такой пласт работы информационщиков, который у нас появляется».

«Уважаемые участники «Профи», уважаемые профи, настоящие и будущие! Уверен, каждый из вас стоит того, на что он внутренне претендует и внешне обязан. Буду рад с некоторыми из вас встретиться на «Мастерской новых медиа». Желаю победы, желаю успеха! Сейчас и всегда!», – обратился руководитель направления по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций департамента образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж», руководитель проекта «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев.

Руководитель пресс-службы «Мастерская новых медиа» Сергей Леваненков отметил: «Этот конкурс позволяет определить лучших коммуникаторов в республике, обменяться практиками, получить полезную обратную связь. При этом важно, что ставится задача не просто выявлять лучших, но и ориентировать ведущих специалистов в PR-сфере на решение стратегических задач развития региона. Ведь эффективный специалист сейчас – это тот, кто не только «тушит пожары», но и работает вдолгую, формируя стратегическое мышление и видение своей организации, приносит пользу обществу».

Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» выразила желание, «чтобы такой конкурс проводился и в других регионах, чтобы удалось его масштабировать и на другие регионы».

Директор Департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований» Дарья Кислицына заметила: «Что для меня особенно отрадно, мы поскольку в институте очень много занимаемся анализом регионального опыта, что такой большой сильный конкурс инициирован на уровне региона. Действительно, таких прецедентов практически нет. Я поздравляю регион. Что в регионе такой сильный пассионарный человеческий потенциал, человеческий капитал. Это поможет развивать регион как центр притяжения».

От «Высшей школы экономики» участников конкурса «PRофи-21» приветствовал участников старший директор по коммуникациям и директор центра бренд-медиа факультета креативных индустрий Андрей Лавров: «Чувашия – передовой регион в этом смысле, потому что мне не известно ни одного другого субъекта, который уделял бы такое большое значение нашей с вами профессии. Связи с общественностью это то, что составляет структуру общества, что нас объединяет. Мы с вами работаем в этой замечательной профессии, основная миссия которой – соединять людей и учить разных людей, организации, структуры находить общий язык. Такое большое внимание, которое уделяет правительство региона коммуникациям и нашей профессии – это классно, здорово. Очень приятно и то, что это конкурс не больших агентств, не больших проектов. Это конкурс именно людей, потому что, в конечном счете, основную роль в нашей профессии играют люди».

Руководитель службы стратегических коммуникаций Фонда НТИ, создатель телеграм-канала «Хуже Федосеева» Ярослав Федосеев назвал Чувашию особым регионом, где пиарщики работают не для галочки. «Они действительно профессионалы своего дела, ставят креативные творческие цели, выполняют реально нужные для своих организаций задачи, и в текущее время, в текущую эпоху перед пиарщиками стоит особая задача — отражать информационные атаки и бороться за репутацию не только отдельно взятого бренда, но и всей страны в целом. Я посмотрел многие работы. Это креативно, круто, профессионально.

Руководитель службы образовательных проектов RT Анна Ковтунова назвала конкурс уникальным: «Он не только дает возможность «прокачать» свои скилы, узнать что-то новое на мастер-классах и лекциях, в первую очередь, напомнить себе и показать всем, почему вы делаете то, что вы делаете, почему это у вас хорошо получается. Убедить нас, членов экспертного совета, в том, что это у вас получается хорошо, главное в том, что вы хотите совершенствоваться, вам удалось. Поэтому мне кажется, вы все уже победители, потому что вы любите свою работу и хотите достичь в ней больших высот. Я уверена, у вас это получится. Победителей мы приглашаем в нашу онлайн-школу RT. Несмотря на то, что это онлайн-школа по журналистике, не сомневаемся, что вы там узнаете много полезного для того, чтобы коммуникация между нами, журналистами, и вами, пиарщиками, была более успешна, взаимовыгодна, интересна, дружелюбна».

«Конкурс в своем втором формате дал возможность не только опытным профессионалам продемонстрировать себя, но и открыл двери для молодых специалистов в качестве трамплина в профессию», — подчеркнул руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов.

Первый руководитель пресс-службы в Чувашской Республике Наталья Володина подчеркнула, что особенно сегодня при сложившемся огромном, многослойном информационном пространстве должна быть сформирована информационная политика не только Правительства Чувашской Республики, но и каждого министерства, на муниципальном уровне. «На большой поток просьб и жалоб граждан, собранный посредством социальных сетей и различных проектных ресурсов ЦУРа, должен появиться поток профессиональной информации, формирующей главное — понимание, как работают в регионе властные органы, доверие к ним и готовность соучаствовать в работе по повышению качества жизни в республике», – отметила Наталья Володина.

Обращаясь к участникам конкурса, она пожелала всегда творчески расти, профессионально развиваться и понимать, что «миссия PR-специалиста – это такое служение, каким должны обладать профессиональные врачи, учителя, хлеборобы и другие специалисты. Пиарщик должен не «продавать» информационный продукт, он должен соединять население Чувашии и власти всех уровней, чтобы вместе решать задачи, которые ставит руководство страны, время и обстоятельства нашей жизни. В таком служении и заключается миссия PR-специалиста!».

По итогам всех испытаний заочного и очного этапов определены следующие победители конкурса 2022 года. Напомним, всего на II конкурс было подано 128 заявок (в 2021 г. – 79 чел.), вышел в финал (очный этап) 41 чел. (в 2021 г. – 32 чел.).

В категории «Органы исполнительной власти»:

первое место – Наталья Камаева, пресс-секретарь министра, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;

второе место – Роман Павлов, пресс-секретарь министра, Министерство здравоохранения Чувашской Республики;

третье место – Елена Михайлова, старший инспектор направления по связям со СМИ, УМВД России по городу Чебоксары.

В категории «Органы местного самоуправления»:

первое место – Лада Махминова, главный специалист-эксперт сектора пресс-службы, Администрация г. Новочебоксарска;

второе место – Вера Бухаленкова, заведующий сектором информационного обеспечения отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного обеспечения, Администрация Порецкого района;

третье место – Евгений Карулин, ведущий специалист — эксперт отдела культуры, Администрация г. Алатырь.

В категории «Бизнес, подведомственные учреждения»:

первое место – Диана Баранова, пресс-секретарь Группы компаний «АБС Электро»;

второе место – Ольга Краснова, начальник отдела социального маркетинга, АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии;

третье место – Джульетта Федорова, копирайтер Центра управления регионом Чувашской Республики.

В категории «Студенты и школьники старших классов»:

первое место – Арина Осипова, студент, ГАПОУ ЧР ЧПК им.Н.В. Никольского;

второе место – Мария Никифорова – ученик, МАОУ «Лицей 4»;

третье место – Мария Куданова, ученик, МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары.

В номинации «PR-проект по тематике Года, объявленного Главой Чувашской Республики»:

первое место – Наталия Младшина, заведующий сектором по связям с общественностью и рекламе, БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии;

второе место – Роман Павлов, пресс-секретарь министра, Министерство здравоохранения Чувашской Республики;

третье место – Диана Баранова, пресс-секретарь, Группа компаний «АБС Электро».

В номинации «Работа в социальных сетях (SMM)»:

первое место – Евгений Цыганов, специалист по связям с общественностью, БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии;

второе место – Арина Осипова, студент, ГАПОУ ЧР Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского;

третье место – Диана Баранова, пресс-секретарь, Группа компаний «АБС Электро».

Все победители и призеры во всех категориях и номинациях (18 чел.) получили специальные призы АНО «Россия – страна возможностей», право на прохождение стажировки в «Высшей школе экономики» на несколько дней и книги для развития от Сбербанка.

Занявшие первые места в категориях и номинациях (6 чел.) получили возможность прохождения курса «ТВ- и онлайн- журналистика» в онлайн-школе Russia Today,

Сертификат на обучение в 2023 году в «Мастерской новых медиа» получили Диана Баранова, пресс-секретарь Группы компаний «АБС Электро» и Ольга Краснова, начальник отдела социального маркетинга, АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии.

Курса обучения в Академии новостей ТАСС удостоена Наталья Камаева, пресс-секретарь министра, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Обучающий курс также представило ООО «Бизнес-диалог» - Дарья Горбушина, пресс-секретарь, Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, Марина Иванова, помощник руководителя, Управление Росреестра по Чувашской Республике, Наталья Камаева, пресс-секретарь министра, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Роман Павлов, пресс-секретарь министра, Министерство здравоохранения Чувашской Республики

За содействие в организации и проведении II республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21» благодарственными письмами Главы Чувашской Республики Олега Николаева отмечены руководитель службы стратегических коммуникаций фонда НТИ Ярослав Федосеев; координатор проекта Общественного народного фронта по развитию внутреннего туризма «Путешествуем по России», российский телеведущий и журналист, ведущий программы «Вести» телеканала «Россия 1» Денис Полунчуков; руководитель направления по развитию информационных проектов АНО «Диалог Регионы» Сергей Арсеничев; руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Елена Барсегова; генеральный директор экспертной консалтинговой компании «Дворникова и партнёры» Екатерина Дворникова, руководитель пресс-службы «Мастерская новых медиа Сергей Леваненков и руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов.

Напомним, 1 декабря, прошел семинар для специалистов по связям с общественностью, где своими компетенциями и опытом поделились федеральные эксперты, многие из которых являются членами экспертной комиссии конкурса.

Справочно:

Республиканский конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21» проводится в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики, подписанным Олегом Николаевым в День PR-специалиста 28 июля 2021 года, с целью выявления и поощрения специалистов, демонстрирующих высокий уровень профессиональных компетенций и практических навыков в области связей с общественностью. Первый конкурс «PRофи-21» состоялся в 2021 году.

В составе экспертной комиссии конкурса — более 80% представителей организаций федерального уровня – Российской ассоциации по связям с общественностью, АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж», АНО «Диалог Регионы», АНО «Национальные приоритеты», АНО «Экспертный институт социальных исследований», от СМИ — информационные агентства «Россия сегодня» (РИА Новости), ТАСС, RT, от образовательных организаций — Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского финансово-промышленного университета «Синергия», а также ООО «ПУСК» (Группа ВТБ), ООО «Интегрум медиа», экспертной консалтинговой компании «Дворникова и партнёры».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики