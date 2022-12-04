Берегите детей!

Чувашия сохраняет первое место по самому низкому показателю младенческой смертности в России.

На протяжении шести лет республика входит в топ-5 российских городов с наиболее низким показателем младенческой смертности. По официальным данным, за 9 месяцев текущего года в Чувашии он составил 2,2 промилле (количество умерших до года на 1 000 рожденных живыми), в ПФО — 4 промилле, в РФ — 4,3 промилле.

По информации Минздрава Чувашии, с начала года в республике умерли 69 детей в возрасте до 17 лет. Наиболее частой причиной смерти являлись разного рода удушения (асфиксии) – 10 случаев, при этом половину случаев составили факты смерти детей раннего возраста до 1 года по недосмотру родителей (присыпание грудных младенцев во время кормления). Второе место в структуре детской смертности занимает гибель детей от утопления (7 случаев), на 3 месте – ДТП (6 случаев), на 4 месте – падения с высоты (4 случая). В текущем году также были зарегистрированы случаи смерти детей из-за термического ожога дыхательных путей в результате курения вейпа, отравления метадоном, отравления пропаном и токсического действия окиси углерода.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.