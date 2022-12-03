«Серебряные» волонтёры посетили детей с ограниченными возможностями здоровья

День инвалидов в России – не обычный день, а серьезное событие не только для самих инвалидов, фондов и организаций, но и для многих неравнодушных людей. Все потому, что мы, россияне, всегда славились своей душевностью, добротой и желанием помочь нуждающимся и слабым.

В рамках проекта «Сказки дедушки Ермолая» бабушка Рауза и бабушка Марина посетили на дому детей с ограниченными возможностями. «Серебряные» волонтеры прочитали детишкам волшебную сказку, поводили хоровод.

Ароматный чай с шоколадкой и носочки, связанные с любовью руками ветеранов, подарят маленьким друзьям уют и тепло в холодные зимние дни.

Шумерлинский КЦСОН.