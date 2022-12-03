В рамках акций «Визит внимания» и «Пусть наша доброта согреет ваши души», приуроченных к Международному дню инвалидов, заведующая отделением ШКЦСОН Татьяна Баринова и специалист по социальной работе Маргарита Гречишникова посетили получателя социальных услуг на дому В.Ф. Груданова. Виктору Федоровичу был вручен небольшой подарок от учреждения и дана консультация по вопросу бесплатного получения лекарственных препаратов.

«Большое спасибо за то, что откликнулись на мой зов о помощи, за то, что не оставили наедине с проблемами, за то, что у Вас и работников Вашего учреждения открытая душа и доброе сердце», — говорит Виктор Груданов.

Шумерлинский КЦСОН.