С 25 ноября по 2 декабря в Чувашии прошли девять стратегических сессий форума «Чувашия туристическая». На них эксперты из 14 регионов России и двух областей Беларуси оценивали туристический потенциал республики.

В резолюцию форума «Чувашия туристическая» поступило более 40 предложений. В числе озвученных инициатив — предложения о субсидировании из республиканского бюджета профориентационных экскурсий для школьников 9-11 классов, о создании бонусной туристической системы и карты туриста на основе анализа больших данных. Также речь шла о возможности предоставления земельных участков без аукционов для строительства средств размещения и целевого обучения специалистов сферы туризма за счет бюджетных ассигнований и средств местных бюджетов. В числе предложений — создание «инвестиционных кустов» на берегу чувашских водохранилищ с базами для обслуживания отдыхающих.

По словам Главы республики Олега Николаева, форум «Чувашия туристическая» создает практику, которая может быть использована другими регионами для выработки своих стратегий и видов работы в данной сфере. «Самое главное, что благодаря ему, мы всколыхнули сами себя с точки зрения идей, мыслей, подходов и того, что нам надо сделать в кратчайшем, среднесрочном периоде, чтобы реализовать задачи развития туризма», — отмечает руководитель региона.

Заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Шолбан Кара-оол заметил, что сегодня туризм пронизывает все сферы деятельности и необходимо сплоченное взаимодействие для его полноценного развития.

Как отмечает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такой народ с богатейшей историей, как чуваши, должен достойно встречать своих туристов: «Развитие экономики зависит от туризма. Потому что туризм – это туристы, а туристы – это в том числе деньги, вкладываемые в нашу экономику. Подарки, сувениры, ресторанный бизнес — все это мы будем осматривать, чтобы максимально стимулировать туристический поток в нашу страну».

Депутат Госдумы РФ, руководитель оргкомитета туристического форума Алла Салаева отмечает, что сейчас Комитетом ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры обсуждается выработка единого подхода к развитию туризма в регионах.

По ее словам, очень важно, что первый туристический форум прошел именно в Чувашии и это уникальная практика для трансляции ее в регионах. Со следующего года планируется выезжать уже в другие регионы.

Профильные министерства презентовали потенциальные объекты, отдельные локации и центры развития туризма в районах и городах Чувашии. На некоторых сессиях были подготовлены предложения в календарь событийных мероприятий, а также проекты туристических маршрутов.

Потенциал сельского туризма Чувашии прокомментировал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Казанков, который выступил с идеей популяризации хмеля. «Раз Чувашия занимает первое место по производству хмеля, то, может быть, стоит здесь построить самый большой фонтан пива? Почему он в Европе, а не у нас? Тогда будет вау-эффект, и тогда можно приглашать людей со всего мира приезжать к нам в Чувашию, чтобы их удивить», — отметил он.

Ректор Российского госуниверситета туризма и сервиса Александр Федулин рассказал, что учебное заведение имеет большой опыт в реализации программ дополнительного профессионального образования в сфере туризма и готово приступить к сотрудничеству с республикой.

Координатор проекта Общественного народного фронта по развитию внутреннего туризма «Путешествуем по России», Денис Полунчуков затронул тему медиапотенциала чувашских туристических маршрутов. Он предложил развивать семейный отдых на селе, чтобы дети, которые растут в мегаполисах, могли познакомиться с деревенским бытом.

После доработки предложения, поступившие в Единую резолюцию форума, войдут в Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.