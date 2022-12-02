ФАПы должны быть оборудованы. Так решил суд

Шумерлинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску шумерлинского межрайонного прокурора в защиту прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья к Шумерлинскому межтерриториальному медицинскому центру и Министерству здравоохранения республики.

Свои требования прокурор мотивировал тем, что в ходе проверки исполнения законодательства о здравоохранении в конце августа этого года были установлены факты неукомплектованности 12 ФАПов оборудованием в соответствии со Стандартом оснащения врачебной амбулатории. Таким образом, нарушаются права граждан на гарантированное государством своевременное, доступное и качественное оказание медицинской помощи.

Решением суда заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме: в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу Минздрав обязан осуществить финансирование ММЦ для приобретения недостающего оборудования в 12 ФАПов, а ММЦ в течение 12 месяцев обязано оснастить ФАПы медицинским оборудованием.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.