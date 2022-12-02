С администрации муниципального округа взыскан причиненный почве вред

В Шумерлинский районный суд с иском к администрации Шумерлинского муниципального округа обратилось Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. Оно в ходе внеплановой выездной проверки установило, что в с. Русские Алгаши с колодца системы водоотведения осуществляется сброс сточных вод на рельеф местности. Площадь загрязненного участка составила чуть более 126 кв м.

В мае текущего года специалисты чувашского филиала ЦЛАТИ по ПФО отобрали пробы почвы на этом участке и фоновые пробы на сопредельной «чистой» территории. Было выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ в почве в месте сброса сточных вод над фоновыми показателями: азот нитратный в 4,1 и 3,3 раза, азот нитритный в 1,6 и 3,3 раза, фосфор в 3,7 и 2,6 раза. За правонарушение и.о. начальника Русско-Алгашинского территориального отдела привлекли к административной ответственностью по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

В результате несанкционированного сброса сточных вод причинён вред почве. Сумма ущерба составила 267,3 тыс. рублей. 1 июля истцом в адрес администрации Шумерлинского муниципального округа была направлена претензия о возмещении вреда в добровольном порядке, однако она оставлена без удовлетворения.

Решением суда заявленные требования о взыскании с ответчика причинённого почве вреда в сумме 267,3 тыс. рублей удовлетворены в полном объеме.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.