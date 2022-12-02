1 декабря отмечался всемирный день борьбы со Спидом.

Наша страна является активным участником борьбы со СПИДом, а профилактика распространения «чумы 20 века» входит в число государственных приоритетов. В Чувашской Республике при поддержке органов государственной власти мероприятия по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции проводятся регулярно. Наиболее эффективными мерами сдерживания распространения этой инфекции остается осведомленность населения и право на выбор в отношении собственного поведения.

Насколько необходимо расширять доступность средств профилактики и лечения заболевания, насколько помощь доступна каждому больному, мы поговорим сегодня с заведующей отделением организационно-методической и профилактической работы Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александрой Алексеевой.

— На сегодня в России выявлено более 1,5 млн ВИЧ-инфицированных. А какова обстановка в Чувашии?

— ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: за весь период наблюдений он унес более 40 млн человеческих жизней. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции как в России, так и в Чувашской Республике остается напряженной.

С момента начала пандемии в Чувашии было выявлено более 4 тыс. ВИЧ-инфицированных. В настоящее время в республике проживают 2937 человек с диагнозом ВИЧ. За 10 месяцев 2022 года выявлено 242 новых случая ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдений в республике умерли более 1,4 тыс. ВИЧ-инфицированных, включая 141 человека за 10 месяцев этого года.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Чувашской Республике в 2 раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе.

— Какой путь передачи распространен больше в нашей республике, кто чаще заражается: мужчины или женщины?

— Чувашская Республика относится к регионам с невысокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. В нашей республике, как и в России, до 70 % ВИЧ-инфицированных заразились половым путем. Снижается доля лиц, заразившихся при внутривенном введении наркотиков, но этот путь инфицирования до сих пор остается актуальным фактором распространения инфекции среди женщин, сексуальным партнером которых являются ВИЧ-инфицированные мужчины, употребляющие или употреблявшие наркотики.

Среди всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных более половины – мужчины (58 %). При этом следует отметить, что в последние годы доля впервые выявленных ВИЧ-инфицированных женщин существенно выросла: с 19 % в 2000 году до 44 % за истекший период текущего года.

Меняются и возрастные структуры. Еще десять лет назад большинство инфицированных были в возрасте от 20 до 29 лет. В последние годы идет неуклонный рост доли ВИЧ-инфицированных лиц в возрасте 30-49 лет, которые составляют более половины среди вновь выявленных, что свидетельствует об активном вовлечении их в модели рискованного поведения.

Доля работающего населения среди впервые выявленных составляет примерно 34 %, неработающего – более 40 %.

— Как можно выявить заболевание?

Тестирование является основным методом выявления ВИЧ/СПИДа. Исследовать венозную кровь на выявление антител к ВИЧ можно в любой медицинской организации республики. Исследование проводится добровольно, абсолютно бесплатно, а по желанию анонимно.

— Как поступить человеку, если у него выявили ВИЧ?

— При получении положительного результата человек обязательно приглашается на повторное проведение ряда лабораторных исследований. Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на основании эпидемиологических, клинических и лабораторных данных.

В Центре СПИД впервые выявленному ВИЧ-инфицированному пациенту помощь оказывает не только врач-инфекционист. У нас ежедневно ведут прием врач-дерматолог, акушер-гинеколог. Постоянно проводится контроль за иммунным статусом и другими показателями. Медицинский психолог работает с пациентами индивидуально, помогает при желании связаться с теми, кто прошел все стадии принятия диагноза, смог переоценить ценности в своей жизни и продолжить ее.

Перед созданием семьи и вступлением в интимные отношения важно пройти обследование и всегда помнить о том, что у этой болезни есть скрытые периоды: от 3 недель до 3 месяцев, а у некоторых людей он может затягиваться даже до года.

Помните, что основа профилактики ВИЧ-инфекции — это здоровый образ жизни, который включает в себя не только следование принципам ЗОЖ, но и здоровые отношения, наличие нравственных установок и духовных ценностей.

— Если ВИЧ-инфицированный получает лечение, означает ли это, что человек может спокойно жить, общаться, создавать семью? И женщины даже могут родить здорового ребенка?

— Своевременно выявленное заболевание и вовремя начатое лечение — залог того, что человек, имеющий этот вирус, может жить долго полноценной жизнью. Если человек ответственно относится к лечению, выполняет все рекомендации врачей, развитие болезни можно затормозить на долгие годы. Во внешней среде ВИЧ очень быстро разрушается. Не было случаев заражения на работе и даже в семье, где ухаживали за больным СПИДом. ВИЧ не передаётся при рукопожатиях и объятиях, при поцелуях, кашле и чихании, при пользовании общей посудой и столовыми приборами, полотенцами и постельным бельём, при совместном пользовании туалетами и ванными комнатами, душем, бассейном, при плавании в водоёмах, при нахождении в одном помещении, в общественных местах, транспорте, при коллективных занятиях спортом, через укусы животных и насекомых.

Наши пациенты могут создать и создают семьи. Конечно, имеются некоторые ограничения, например, обязательно следует предупредить пару о своем ВИЧ-положительном статусе и использовать средства индивидуальной защиты в интимной жизни.

ВИЧ-инфицированная женщина может родить вполне здорового малыша при соблюдении всех рекомендаций врача-инфекциониста и акушера-гинеколога. Для этого ей необходимо соблюдать режим приема противовирусных препаратов, особенно во время беременности и родов, а в дальнейшем исключить грудное вскармливание. Новорожденным в первые недели жизни также проводится АРВ-терапия. При соблюдении всех профессиональных рекомендаций вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку может снизиться до 2 %.