Проект благоустройства парка в Шумерле реализован

Администрация Шумерли представила отчет о проделанной работе межведомственной комиссии под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

О реализации проекта благоустройства парка им. 50-летия пионерской организации рассказал глава администрации города Валерий Шигашев: «Для реализации проекта была разработана проектно-сметная документация и заключен муниципальный контракт на сумму 94,4 млн рублей со сроком исполнения работ до 1 ноября 2022 года. Благодаря выделению дополнительных средств из федерального бюджета в размере 12,2 млн рублей город получил возможность построить еще и скейт-площадку». В шумерлинском парке обустроены пешеходные дорожки и освещение, заменены лавочки и урны, создан дендрарий, обновлена зона возле кинотеатра, расчищен и благоустроен искусственный водоем, а также создана фестивальная зона для проведения мероприятий. «На сегодняшний день работы завершены и оплачены», – заключил Валерий Шигашев.

Входящий в состав комиссии министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов отметил, обращаясь к участникам совещания: «Объекты созданы и они требуют содержания, которое необходимо прописывать в бюджетах. Оборудование должно поддерживаться в нормативном состоянии – например, на одном из объектов есть скейт-парк, который достаточно сложно обслуживать. В январе мы планируем провести обучение со специалистами по надлежащему содержанию оборудования».

По итогам заседания межведомственной комиссии отчет муниципальной администрации был принят и одобрен, а работы по благоустройству на объекте официально завершены. Далее отчет муниципалитета направят в Минстрой России.

Источник: Минстрой Чувашии.