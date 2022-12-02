Можно ли материнский капитал направить на оплату обучения ребенка в автошколе?

Материнский капитал можно использовать не только для оплаты обучения ребёнка в школе или вузе, но и для обучения в других организациях, в том числе и в автошколе. Для этого должны быть соблюдены следующие условия: у организации (автошколы) должна быть лицензия на образовательную деятельность, в том числе по программам дополнительного профессионального обучения; организация (автошкола) должна находиться на территории РФ; возраст ребёнка, в отношении которого используется маткапитал, на дату начала обучения не должен быть более 25 лет; ребёнок, давший право на материнский капитал, должен достичь 3-летнего возраста.

Если все условия соблюдены, необходимо заключить договор с организацией (автошколой) в трёхстороннем порядке (организация — обладатель сертификата — ребенок), обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по Чувашии или подать соответствующее заявление о распоряжении средствами материнского капитала в электронном виде через «личный кабинет» на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Оплата образовательных услуг производится путём перечисления указанной в договоре суммы на счёт организации.

Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.