Как провести Рождественский пост правильно

28 ноября у православных верующих начался последний из четырех многодневных постов года -

сорокадневный Рождественский, или Филиппов пост.

«Рождественский» — официальное церковное название зимнего поста, ведь он готовит к празднику Рождества Христова. А вот «Филиппов пост», или даже «филипки» — название народное, связанное с тем, что накануне, 27 ноября, Церковь отмечает день памяти апостола Филиппа. Заканчивается Рождественский пост 6 января, в Рождественский сочельник — день самого строгого воздержания. И сорок дней Рождественского поста — не просто время ограничений в пище, увеселениях, это время нашей подготовки, нашего созревания к тому, чтобы встретить родившегося Христа.

Что нельзя есть в Рождественский пост, а что можно?

Самое строгое ограничение — это правило монастырского устава. Цитата из него: «На трапезе разрешается пища с растительным маслом (кроме среды и пятницы), в субботние, воскресные и праздничные дни — рыба. Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством. В Сочельник (то есть 6 января) пища не вкушается до первой звезды». Это правило для монахов, высшая планка, граница самоограничения. Миряне же определяют строгость поста, советуясь с духовником, священником в храме, опираясь на здравый смысл.

Самый распространенный вариант пищевого ограничения для мирян — отказ от мясной и молочной пищи, от алкоголя. Порой наша зацикленность на пищевой стороне поста может принимать нелепые формы — когда мы только и делаем, что прикидываем, было ли в съеденной булочке яйцо и сливочное масло. Или когда постная по составу пища при этом такая изысканная, лакомая и соблазнительная, что говорить о посте — явно лукавить. Минимальное внимание этой стороне жизни своего тела, как считают священники, самый правильный путь.

Другие ограничения: что еще нельзя?

Кроме пищевых ограничений, пост накладывается и на развлечения: обычно верующие осознанно отказываются от просмотра увеселительных передач, последние годы принято выходить из социальных сетей. В таком деликатном вопросе, как исполнение супружеских обязанностей, священники призывают руководствоваться принципами любви и уважения к чувствам и потребностям твоей второй половины.

Не только телесный пост, но и духовный

Надо помнить, что пост — это в первую очередь явление духовное. И если мы, ограничивая себя в еде и развлечениях, становимся злобными, агрессивными, раздражительными, готовы на осуждение других (не постящихся), превозносимся над окружающими, злословим и гневаемся, значит, что-то в нашем делании не так. Значит, пост формален. Казалось бы, чего проще? Но каждый, кто хоть раз пускался в этот путь — многодневный пост, замечал, как во время поста усиливаются так называемые искушения — соблазны, ситуации, подталкивающие нас ко греху. В обычный день легко и добрым быть, и от котлеты отказаться, но вот в пост будто что-то на тебя находит… В чем тут дело? «Если тело будет истончено постом, а душа не возделывается молитвой, чтением, смиренномудрием, тогда пост порождает многочисленные плевелы — душевные страсти высокоумия, тщеславия, презрения», — писал святитель Игнатий Брянчанинов.

Поэтому надо помнить: пост нельзя навязывать, им нелепо кичиться. Пост — это трудный путь, и пройти сорок дней без срывов, не опираясь на помощь Божьей благодати, невозможно. Поэтому так важно участие в богослужениях и таинствах Церкви — исповеди, причащении.

Есть один, главный критерий того, правильно ли проходит твой пост: если в сердце живет любовь, милосердие, сострадание к ближнему, значит, вы идете верной дорогой.

Источник: rg.ru.