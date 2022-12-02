В Шумерле состоялся большой родительский форум

Сегодня в рамках федерального проекта «Навигаторы детства» в стенах средней школы № 1 города Шумерли состоялся республиканский родительский форум «Новая философия воспитания». Участниками мероприятия стали активные родители, педагоги, советники директоров школ Шумерли, Шумерлинского муниципального округа, Алатыря, Алатырского, Порецкого, Красночетайского районов, представители вузов и сузов республики.

Работу форума устроители выстроили по пяти блокам: «Влияние семейного воспитания на формирование личности ребенка», «Образование. Профессия и карьера», «Участие детей и подростков в общественной деятельности», «Патриотическое воспитание детей и молодежи», модераторами которых стали педагоги республиканских образовательных учреждений и школ Шумерли. Одним из модераторов блока «Роль советника в становлении личности ребенка» выступила председатель Чувашского отделения Российского движения школьников, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Наталья Иванова.

Красной нитью работы всех пяти площадок форума прошла тема патриотического воспитания подрастающего поколения, ставшая главной в диалоге между педагогами и родителями. «Патриотизм должен стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в целом», — было отмечено участниками форума в итоговом совещании.

Ольга Дмитриева.







