Сессия Минздрава Чувашии «Чувашия –

центр здоровья».

Одна из главных целей – выработать механизмы для привлечения в регион больше туристов, которые смогут не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье. Открывая сессию, заместитель председателя Кабинета Министров республики – министр здравоохранения Владимир Степанов отметил сильные стороны региона: проводятся высокотехнологичные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия по таким профилям, как травматология, офтальмология, кардиология, неврология, стоматология, онкология по относительно невысоким ценам, а также развита сеть санаториев.

«Создание единого туристического кластера Чувашии под отдельным национальным брендом с туристическими маршрутами, куда включался бы и медтуризм, позволили бы значительно расширить туристическую привлекательность республики», — заявил Владимир Степанов. По результатам пленарной сессии эксперты выработали ряд предложений по усилению конкурентных преимуществ республики и новому развитию медицинского туризма.

Сессия «Промышленный туризм».

Модераторами выступили заместитель председателя Кабинета Министров – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов и министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Чувашия входит в число пилотных регионов по реализации проекта Минпромторга России «Промышленный туризм» с 2020 года. С каждым годом в программу подключается все больше предприятий. Забронировать экскурсии теперь можно на 12 предприятиях Чувашии, среди которых «Акконд», «Букет Чувашии», «Чебоксарский трубный завод», «НПП Экра» и другие. Промышленные туры доступны как для бизнес-миссий, так и для школьников.

Экспертами сессии выработан ряд дополнительных предложений. Предлагается организация детских экскурсионных программ «Новогодняя елка на предприятии», для школьников 9-11 классов – профориентационных экскурсий. Также поступило предложение включиться в федеральную программу «Больше, чем работа» для организации стажировок на предприятиях республики.

С ООО «Компания «ГС-Резерв», ЗАО «Сеспель» и ООО «ПК «Промтрактор» подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере промышленного туризма. Трехстороннее соглашение заключили предприятия, Минпромэнерго Чувашии и Агентство по развитию туризма Чувашской Республики. Продолжится работа по вовлечению в проект новых предприятий. Планируются экскурсии на производства инновационной продукции, например, ООО «Хевел», ООО «Гален», ООО «Завод инновационных технологий», ООО «ЭЛКОН» ООО «Конструкторское бюро электроаппаратуры» и другие.

Сессия «Многоликая Чувашия –

дорогами тысячелетий».

В Чувашском государственном театре оперы и балета участники обсудили продвижение туристических маршрутов и бренда республики на российском уровне.

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова представила концепцию туристического маршрута «Дорогами тысячелетий». Маршрут охватывает наиболее интересные объекты республики, причем красной нитью, объединяющей все его локации, является этническим наследием чувашского народа. Представители ведущих федеральных музеев делились своим опытом привлечения туристов в музеи Чувашии, призвали региональные музеи больше внимания уделять продвижению в цифровом пространстве.

Сессии «Чувашия глазами детей».

Чувашия в настоящее время использует более 100 различных объектов, представляющих не только региональный, а уже и общероссийский интерес. Экскурсионно-образовательные программы разработаны с учетом специфики возрастных групп и комбинирования различных видов познавательной активности, они не привязаны только к столице Чувашии. В рамках маршрутов необходимо разработать учебно-методические материалы, которые включали бы в себя описание достопримечательностей республики, содержали контрольные тексты для экскурсоводов, перечень культурно-досуговых мероприятий, интерактивные программы. Также необходимо учесть места питания и объекты размещения для маленьких туристов.

«С помощью данного проекта нам удастся создать полный и подробный каталог маршрутов для детей. В нем будут учтены не только их возрастные особенности, но также сезонная и предметная составляющая», — отметил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

На стратегической сессии также отметили успешную реализацию пилотного проекта школьного туризма. В путешествия по родному краю смогли отправиться более трех тысяч ребят. В следующем году детские путешествия не только продолжатся, но и планируется увеличение квоты на них.

Федеральные и региональные эксперты обсудили вопросы развития детского туризма посредством изучения родной страны и приобщения к национальным традициям, историко-культурным и природным ценностям государства. Также были рассмотрены туристические проекты, познавательные маршруты, открывающие возможности для обучающихся по ознакомлению с интересными культурными объектами как в Чувашии, так и за ее пределами.

Сессия «Кадры для туризма».

В Чувашском государственном театре оперы и балета разговор шел о создании центра подготовки кадров для индустрии туризма. Одной из площадок, осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма, может стать Чувашский государственный институт культуры и искусств, предложила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. В целях создания на базе института полноценного центра подготовки кадров для сферы туризма республики необходимо открытие кафедры туризма.

Участники сессии поделились опытом внедрения дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы туризма, а также туристического образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, обсудили процесс взаимодействия с профильными организациями, вовлечения молодежи в туристическую отрасль, реализацию программ дополнительного образования по туристским специальностям.

Источник: cap.ru.