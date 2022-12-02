Вице–спикер Госдумы России Шолбан Кара-оол: В Чувашии приятно удивлен открытостью людей и потенциалом региона

Глава Чувашии Олег Николаев провёл рабочую встречу с заместителем председателя Госдумы России Шолбаном Кара-оолом. Он прибыл в республику по приглашению руководителя региона для участия в пленарном заседании форума «Чувашия туристическая».

Во встрече также принимали участие председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алла Салаева, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Олег Николаев поблагодарил Шолбана Валерьевича за визит и за участие в туристическом форуме: «Для нас, для управленческой команды Чувашской Республики, это замечательная возможность погрузиться во все составляющие, которые связаны с туризмом. Сегодня и Президент России активно поддерживает это направление, и если есть проекты, то и есть возможность привлекать источники финансирования для их реализации», — отметил Глава Чувашии.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы России поблагодарил Олега Николаева за проведение такого значимого форума и предположил, что он будет проводиться на системной основе и совершенствоваться из года в год.

«В Чувашии, честно признаюсь, я в первый раз и приятно удивлен открытостью людей и довольно интересным потенциалом вашего региона, — отметил Шолбан Кара-оол. — Мы живем в интересное время, когда есть возможность раскрыть потенциал своих регионов. и вы молодцы, что взялись за туризм. Считаю, что он незаслуженно был на третьих-четвертых ролях. Сейчас мы понимаем, что внутренний туризм имеет очень большой потенциал. По тем мероприятиям, которые вы сегодня проводите, можно говорить, что вы комплексно развиваете туризм. Предполагаю, что ваша ниша здесь разносторонняя. Это не только сельский, медицинский туризм, а вообще культурный пласт, и потенциал здесь очень большой».

Шолбан Кара-оол заверил, что со своей стороны представители нижней палаты парламента готовы подключаться и максимально участвовать в решении вопросов развития внутреннего туризма, всецело поддерживать инициативные регионы.

«Мы хорошо знаем потенциал Сибири, Дальнего Востока, а сейчас видим и Приволжье. Убежден, что у вас непременно будет успех, уже сейчас видна достаточно хорошая динамика развития», — заключил вице-спикер Госдумы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.