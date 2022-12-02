С наступлением морозов возрастает опасность возникновения пожаров при эксплуатации печей и электронагревательных приборов. Большая часть из них происходит в жилом секторе. С целью информирования населения о правилах пожарной безопасности сотрудники МЧС и ВДПО г. Шумерли проводят профилактическую работу.

29 ноября комиссия в составе дознавателя ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району Руслана Виноградова, инструктора по социально ориентированной деятельности Шумерлинского местного отделения ВДПО Елены Афондеркиной, начальника ОП ПЧ-33 Алексея Фролова и главы администрации Магаринского сельского поселения Людмилы Егоровой побывали в домах жителей. Сотрудники разъясняли гражданам правила пожарной безопасности в быту, при использовании различных отопительных приборов. Также рассказывали об основных причинах пожара, о правилах поведения в случае его возникновения.

Шумерлинское МО ВДПО.