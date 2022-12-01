12 предприятий Чувашии участвуют в программе промышленного туризма

С тремя из них — ООО «Компания «ГС-Резерв», ЗАО «Сеспель» и ООО «ПК «Промтрактор» подписаны Соглашения о сотрудничестве в сфере промышленного туризма на Форуме «Чувашия Туристическая». Трехстороннее соглашение заключили предприятие, Минпромэнерго Чувашии и Агентство по развитию туризма Чувашской Республики.

28 ноября на площадке ДК «Агрегатного завода» состоялась сессия «Промышленный туризм». Модераторами выступили заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов и министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Чувашия входит в число пилотных регионов по реализации проекта Минпромторга России «Промышленный туризм» с 2020 года. Благодаря программе можно побывать на крупных предприятиях республики, увидеть производственный процесс. «С начала 2022 года проведено более 200 профориентационных экскурсий для более 4000 школьников и студентов. Чаще всего посещали Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик», ООО НПП «ЭКРА» и ОАО «Промтрактор», — отметил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

С каждым годом в программу подключается все больше предприятий. Забронировать экскурсии теперь можно на 12 предприятиях Чувашии, среди которых «Акконд», «Букет Чувашии», «Чебоксарский трубный завод», «НПП Экра» и другие. Промышленные туры доступны как для бизнес-миссий, так и для школьников.

В первую очередь, многие предприятия включились в работу с методологией Агентства стратегических инициатив. «Кабинет министров Чувашской Республики тоже не стоит на месте, в том числе под цели проработки вопросов промтуризма у нас есть Агентство по развитию туризма. Есть все составляющие, чтобы перейти на качественно новый этап», — отметил Александр Кондратьев.

В этом году команда Чувашии, в которую вошли специалисты Агентства по развитию туризма и представители промышленных предприятий республики, вышла в финал акселератора АНО ««Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Две экскурсии были награждены дипломами за лучшие практики.

Экспертами сессии выработаны ряд дополнительных предложений, реализация которых позволит усилить конкурентные преимущества республики и придать развитию промышленного туризма новый импульс. Предлагается организация детских экскурсионных программ «Новогодняя елка на предприятии». Для школьников 9-11 классов – профориентационных экскурсий на предприятия. Также поступило предложение включиться в федеральную программу «Больше, чем работа» для организации стажировок на предприятиях Чувашской Республики.

Эксперты сессии наметили также основные перспективные направления по развитию туризма в промышленности и энергетике. Так, например, в Чувашию планируется привлечь в качестве партнёра РЖД. «Речь идёт о возможном вовлечении предприятий, которые производят продукцию для железнодорожников, а также разработке проектов для привлечения туристов, перемещающихся по железной дороге. В настоящее время поставщиками ОАО «РЖД» в республике являются более 20 организаций», — рассказал вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

Продолжится работа по вовлечению в проект промышленного туризма новых предприятий. Планируются экскурсии на производства инновационной продукции, например: ООО «Хевел» — производитель солнечных модулей; ООО «Гален» – занимает более 50% рынка композитных связей РФ; ООО «Завод инновационных технологий» — инжиниринговое предприятие, специализируется на решении задач в области распределения энергии и использования энергосберегающих технологий; ООО «ЭЛКОН» — производитель инновационных лакокрасочных материалов; ООО «Конструкторское бюро электроаппаратуры» — производитель детских интерактивных игровых комплексов UP-GYM. И другие.

Посетить с экскурсией можно будет ещё больше энергетических предприятий. В честь 65-летия Чувашской энергосбытовой компании откроется музей энергетики. Он будет находиться в здании, где когда-то располагалась первая электрическая подстанция общественного пользования – Чувашские государственные электрические сети. Также свои двери для посетителей откроет Чебоксарская ГЭС и другие объекты энергетики.

Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики