Речной туризм в Чувашии – когда на Волге появятся полные корабли туристов?

Федеральные и региональные эксперты в сфере туризма и транспорта собрались на площадке Театра оперы и балета в Чебоксарах, чтобы обозначить перспективы роста речной туристической инфраструктуры в республике. Модератором сессии выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.

«Мы начинаем работать, и наша основа – Великий волжский путь. Чтобы через какое-то время не разочароваться о проделанной работе, давайте сегодня выясним, реален ли туристический потенциал, чтобы в будущем не приходилось отвечать на вопрос «Вы обещали миллион туристов в год, а приехало по-прежнему 300 тысяч», – обратился к участникам с приветственным словом Павел Данилов.

Обозначила цели сессии депутат Госдумы и член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева: «Помимо системного подхода у нас есть и другие задачи – нам нужно найти уникальность региона и представить его на российском уровне, чтобы о республике узнали. Как Чувашия, так и Чебоксары должны вызывать у гостей эмоции и оставлять яркое впечатление, мы возлагаем большие надежды на нашу встречу с точки зрения обсуждения, ведущего к практическому результату».

Возможности Чувашии к туристическому сотрудничеству с соседними регионами Поволжья раскрыл Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артём Прокофьев, обозначив также текущие проблемы сферы: «Сегодня у речного туризма в регионах есть проблемы: устаревший 30-40-летний флот, проблема координации маршрутов и отсутствие в целом координирующей силы. Регионы предлагают свое решение – скоростные суда, оно определенно имеет преимущества, потому как круизные суда это хорошо, но по стоимости и их производству это очень тяжело и дорого».

Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Ринат Аюпов описал возможный маршрут по Волге до самого Каспийского моря, который может быть устроен в долгосрочной перспективе развития речной инфраструктуры Поволжья. Однако путь к такому маршруту лежит через крайне объемную работу по строительству портов, причалов и других объектов водной инфраструктуры на всем течении реки. Такой масштаб вполне реален, какой бы фантастической не казалась идея круизного маршрута «Чувашия-Иран».

Поделился опытом организации круизных перевозок, актуальным для планирования развития Великого волжского пути, директор по туризму «Московского речного пароходства» Филипп Сидоренков и начальник экскурсионного отдела ООО «ВодоходЪ» Игорь Ясинский: «Существуют некоторые факторы, которые препятствуют росту количества судозаходов в Чебоксарах – из-за того, что причал находится в затоне, даже капитанам с многолетним опытом достаточно тяжело в него заходить, кроме того, самих причалов в республике зачастую не хватает.

Представители компаний-перевозчиков выразили готовность увеличивать время стоянки круизных судов, однако отметили, что при всей красоте города многим туристам просто необходимы профессиональные культурно-ознакомительные программы, которых в городе достаточно мало.

Ключевыми темами следующего сегмента выступлений стали экономика и инфраструктура речного туризма. Роль Чебоксар в межрегиональной речной системе обозначил глава администрации города Денис Спирин: «Мы находимся посередине Волжского пути – корабли не уходят от нас и не приходят, не нужно строить иллюзий на этот счет. Мы полностью зависим от туристических операторов – круизные суда приезжают на экскурсии, не оставаясь на ночь. Пассажиропоток в Чебоксарах напрямую зависит от государственного софинансирования увеличения речного флота – сегодня это один из главных факторов развития сферы».

Перспективы развития в Чувашии причальной инфраструктуры и пассажирских перевозок внутренним водным транспортом обозначил генеральный директор Чебоксарского речного порта Ванифатий Шайкин. Руководитель описал текущее состояние порта и имеющиеся у него возможности.

По Волге уже продолжительное время успешно курсируют «Валдаи» – суда на подводных крыльях, перевозящие пассажиров между крупными городами. О возможностях дальнейшей интеграции скоростных судов, в том числе более крупных моделей, в инфраструктуру региона рассказал генеральный директор «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Сергей Итальянцев.

Жизненно необходимое условие для популярности речного туризма в республике – речные города с раскрытым потенциалом. Проблематику развития подходящих на эту роль городов Чувашии обозначил руководитель Sheredega Consulting, эксперт Минстроя России по Комфортной городской среде Юрий Шередега:

«Есть ли туристический потенциал у республики? Мне кажется, что он гигантский. Потенциал рунного пути, национальный потенциал региона мне кажется огромным. Мне кажется, самое главное преимущество, которая у вас есть – это близость к такому большому туристическому донору как Москва, из которой сюда можно попасть за три часа: два часа в аэропорту и час полета – все, ты в центре города, можешь отправляться в дальнейшее путешествие по Чебоксарам или в целом региону.

С другой стороны, туристический потенциал вообще никак не развит, мне кажется, что требуется большая комплексная программа по развитию туризма всей республики, начиная от города. В Чебоксарах отсутствует понимание реки – к ней не везде можно даже попасть, ее только видно, она не продвигается, зимой это совсем уж холодно и пусто. Нужен комплексный междисциплинарный подход целого ряда министерств».

Интеграция Чувашии в туристическую систему регионов Поволжья – масштабная, но необходимая задача для работы крупных туристических маршрутов, способных привлечь гостей разнообразием уникальных культур и мест интереса в Поволжье.

Возможности межрегионального туристического сотрудничества Чувашии, а также перспективы этнотуризма на Волге затронули и.о. министра молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Лидия Батюкова, глава администрации города Козьмодемьянск Михаил Козлов и директор музея-заповедника Остров-град Свияжск Артем Силкин.

«Наши республики похожи друг на друга, у нас огромный туристический потенциал. Наша уникальность – это нетронутая прекрасная природа и национальные культуры. Наш регион специфичен традиционной национальной религий. К сожалению, исходя из опыта Чувашии, мы понимаем, что такие маршруты как, например, Рунный путь или в целом бренд национальной религии пока не может восприниматься обществом, возникает много критики по части вероисповеданий, поэтому к этому направлению мы пока относимся с очень большой осторожностью», – рассказала Лидия Батюкова.

На этом подошла к концу «Большая Волга» – одна из девяти стратегических сессий масштабного регионального форума «Чувашия Туристическая». Каждая сессия призвана найти подходы к развитию одного из девяти разных направлений туризма региона, перенимая успешный опыт и компетенции экспертов области.

Минстрой Чувашии.