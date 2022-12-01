Представлены предложения для решения кадрового вопроса в сфере туризма Чувашии

29 ноября в Чувашском государственном театре оперы и балета прошла стратегическая сессия «Кадры для туризма» в рамках форума «Чувашия туристическая». Свою оценку и ряд предложений для решения кадрового вопроса в сфере туризма дали федеральные эксперты.

Модератором площадки выступила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. В обсуждении также приняли участие депутат Государственной думы Алла Салаева, вице-премьер Чувашии — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров, представители ведущих российских университетов, образовательных организаций, туристических агентств.

«В рамках сессии нам надо ответить на вопрос готовы ли мы принимать туристов, какие специалисты нам необходимы в перспективе. Туризм – это будущее, мы должны понять, как нам трансформировать систему образования для того, чтобы Чувашия стала гостеприимной и квалифицированной с точки зрения туристической привлекательности», — сформулировала задачи форума депутат Государственной думы Алла Салаева.

В настоящее время подготовка кадров для сферы туризма в Чувашской Республике осуществляется Чувашским государственным университетом им. И. Н. Ульянова, Чебоксарским кооперативным техникумом, Чебоксарским техникумом коммерции и питания, Чебоксарским техникумом строительства и городского хозяйства.

В Чувашии необходимо увеличить количество профессиональных менеджеров, гидов-проводников, экскурсоводов-предметников, туроператоров (в том числе отраслевых) и персонала сферы сервиса и обслуживания. Общее количество имеющихся вакансий на сегодня – 62 единицы.

«Хочется получить ответ на вопрос, какие мы должны принять решения сегодня на уровне региона с тем, чтобы в перспективе, обеспеченность отрасли туризма была бы удовлетворена. К вопросам кадров нужно подходить сообща. Потребность точно есть, наша задача сделать данную профессию популярной, конкурентоспособной» — отметил Дмитрий Краснов.

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова рассказала о возрастающей роли внутреннего и выездного туризма в регионе, а также о необходимости профессиональных кадров в сфере туризма.

«Одной из важных площадок, осуществляющей подготовку кадров в сфере туризма, может стать Чувашский государственный институт культуры и искусств. В целях создания на базе института полноценного центра подготовки кадров для сферы туризма республики необходимо открытие кафедры туризма. Считаю, что реализация новых образовательных программ на базе института культуры позволит повысить качество подготовки кадров для сферы туризма на всех уровнях образования, оптимизировать процесс управления подготовкой кадров для сферы туризма и гостеприимства, внедрить обучение по смежным профессиям, востребованным в условиях динамичных изменений отрасли и высокой конкуренции на рынке туристических услуг» — отметила Светлана Каликова.

С докладами также выступили заместитель заведующего кафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Кружалин, проректор ФГБУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» Евгений Родионов, и.о. заведующего кафедрой туризма гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений, ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Елена Антонова, заведующий кафедрой экономической и социальной географии, кандидата географических наук, доцента ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» Николай Казаков.

Об опыте внедрения дополнительных профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы туризма, а также туристическом образовании для людей с ограниченными возможностями здоровья, рассказали директор центра дополнительного профессионального образования Сочинского государственного университета Лев Кожевников, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

Для развития туризма в Чувашской Республике был предложен ряд мероприятий.

Чувашскому государственному институту культуры и искусств необходимо лицензировать направления подготовки «Туризм», «Гостиничное дело», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», а также совместно с РГУТИС разработать модель образовательного процесса по реализации программ бакалавриата по этим направлениям подготовки. Инициировать создание в крупных туристических центрах постоянно действующих базовых кафедр для организации выездной практической подготовки студентов с последующим трудоустройством выпускников; организовать программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки; учесть возможность получения студентами в ходе обучения смежных специальностей в сферах туризма и культуры.

Минобразования и Минкультуры Чувашии предложено разработать проект системы непрерывной подготовки кадров «профильный класс – профильный ССУЗ – профильный вуз».

Органам местного самоуправления Чувашской Республики необходимо рассмотреть возможность целевого обучения специалистов сферы туризма за счет бюджетных ассигнований Чувашской Республики и местных бюджетов.

Итоги межрегионального форума «Чувашия Туристическая» будут подведены 2 декабря.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть в сообществе Минэкономразвития Чувашии в «ВК»: https://vk.com/minec_21?w=wall-146188345_3746

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики