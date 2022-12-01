Жюри конкурса специалистов по связям с общественностью Чувашии «PRофи-21» возглавил Пресс-секретарь Председателя Правительства России Борис Беляков

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы Чувашской Республики Борис Краснов на семинаре для специалистов по связям с общественностью. Мероприятие проводилось в рамках финала II республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21».

«Экспертную комиссию по проведению республиканского конкурса профессионального мастерства «PRофи-21» возглавил пресс-секретарь Председателя Правительства Российской Федерации – директор Департамента пресс-службы и референтуры Правительства Российской Федерации Борис Беляков. Это тот фактор, который позволяет нашему конкурсу из регионального статуса стать как минимум федерально заметным. Мы делаем все возможное, чтобы наша практика стала федеральной. Чтобы все знали, что этот конкурс рожден в Чувашии командой из специалистов Чувашии, и чтобы это было как хмель, но только пиар – символом и брендом Чувашской Республики», – заключил Борис Краснов.

То, что конкурс заметили федеральные эксперты, которые с удовольствием приезжают в Чувашию – это для нас большая честь и ответственность, отметил пресс-секретарь Главы региона.

«Именно вы выстраиваете эффективную коммуникацию между властью, гражданами и обществом в целом. Сегодня это особенно востребовано. Важно уметь показывать, рассказывать и объяснять, что делается для решения волнующих людей вопросов. Ваш конкурс объединяет тех, кто знает, как это делать и готов поделиться опытом, своими лучшими практиками, прежде всего появившимися с развитием цифровых технологий, – отмечено в приветствии пресс-секретаря Председателя Правительства Российской Федерации – директора Департамента пресс-службы и референтуры Правительства Российской Федерации Бориса Белякова. – Ваш конкурс в честном соперничестве позволяет оценить действительные компетенции сотрудников пресс-служб и пресс-секретарей, выбрать лучших. Это необходимо и для формирования высокопрофессиональной пиар-команды Чувашии, чтобы выстраивать эффективные коммуникации по всем направлениям. От этого во многом зависит развитие республики и продвижение национальных и местных брендов и ценностей».

Борис Беляков в своем приветствии выразил особые слова признательности за поддержку такой уникальной инициативы Главе Чувашии Олегу Николаеву: «Проведением подобного конкурса вы задали новый тренд. Уверен, его подхватят и другие регионы, и конечно оценят специалисты отраслевого профессионального сообщества».

Борис Краснов констатировал, что благодаря поддержке Главы Чувашской Республики Олега Николаева второй год в Чувашской Республике реализуется комплексный подход по развитию профессии специалиста по связям с общественностью. Свидетельством тому являются конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21», который проводится в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики. Также реализуется цикл обучающих программ с привлечением специалистов федерального уровня, а также система оценки информационной активности органов исполнительной власти и местного самоуправления.

«Во многом это позволило повысить эффективность специалистов по связям с общественностью, что напрямую сказывается на качестве коммуникаций и доверии между государством, обществом и гражданами, на уровне упоминаемости Чувашской Республики на федеральном уровне в целом – регион становится узнаваемым, – подчеркнул Борис Краснов.

Пресс-секретарь Главы Чувашской Республики призвал коллег не останавливаться на достигнутом.

На семинаре своими компетенциями и опытом поделились федеральные эксперты, многие из которых являются членами экспертной комиссии республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21».

Директор Департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований» Дарья Кислицина выступила перед участниками семинара с темой «Коммуникационный проект как инструмент развития региона».

Руководитель службы стратегических коммуникаций Фонда НТИ, создатель телеграм-канала «Хуже Федосеева» Ярослав Федосеев затронул тему PR в эпоху глобальных перемен. Он рассказал, как выстраивать репутацию бренда, когда против тебя выступил западный мир.

Ведущий менеджер по обучающим мероприятиям ООО «ВК» Александра Черкас рассказала об инструментах для бизнеса ВКонтакте».

Тему работы с информационными поводами раскрыл в своем выступлении руководитель Редакции региональных новостей федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» Андрей Цицинов. Он также провел мастер-класс о том, как поднять региональную повестку на федеральный уровень.

Генеральный директор экспертной консалтинговой компании «Дворникова и партнёры» Екатерина Дворникова рассказала о стратегии, маркетинге, брендинге.

Как продвигать родной регион через СМИ и соцсети? Об этом узнали участники семинара из выступления Дениса Полунчукова, общественного деятеля, координатора проекта Общественного народного фронта по развитию внутреннего туризма «Путешествуем по России», российского телеведущего и журналиста, ведущего программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Кандидат философских наук, доцент кафедры литературы и культурологии, руководитель Центра изучения видеоигр в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Александра Никитина ознакомила с теорией нового направления как NFT, рассказала о практике и области его применения.

Справочно:

Конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21» проводится в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики, подписанным Олегом Николаевым в День PR-специалиста 28 июля 2021 года, с целью выявления и поощрения специалистов, демонстрирующих высокий уровень профессиональных компетенций и практических навыков в области связей с общественностью.

Более 80 процентов членов экспертной комиссии конкурса «PRофи-21» составляют представители организаций федерального уровня – отраслевой Российской ассоциации по связям с общественностью, АНО «Диалог Регионы», АНО «Национальные приоритеты», АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж», АНО «Экспертный институт социальных исследований», от СМИ — информационные агентства «Россия сегодня» (РИА Новости), ТАСС, RT, от образовательных организаций — Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского финансово-промышленного университета «Синергия», а также ООО «ПУСК» (Группа ВТБ), ООО «Интегрум медиа», экспертной консалтинговой компании «Дворникова и партнёры».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики