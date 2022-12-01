В Чувашии создадут полный и подробный каталог туристических маршрутов для детей

Предложения озвучили на стратегической сессии «Чувашия глазами детей» на форуме «Чувашия туристическая».

С приветственным словом к присутствующим обратилась депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, руководитель рабочей группы по развитию детского молодежного туризма Алла Салаева. «На первый план выходит формирование внутреннего мира ребёнка, узнаваемость и привлекательность нашего региона для детей», — подчеркнула она в своем выступлении.

Чувашия уже в настоящее время использует более 100 различных объектов, представляющих не только региональный, а уже и общероссийский интерес, как туристические продукты образовательного характера. Экскурсионно-образовательные программы разработаны с учетом специфики возрастных групп и комбинированием различных видов познавательной активности. В республике есть все: от пешеходной прогулки по историческим памятным местам до зрительского восприятия театрализованного представления, от уроков на производстве на химическом предприятии или заводе по переработке твердых бытовых отходов до участия в интерактивных мероприятиях, например игре-квесте в Музее гидростроителей или в журналистском расследовании.

«Экскурсионно-образовательные маршруты имеют начальной точкой разные уголки нашей республики. Они не привязаны только к столице Чувашии, а могут в зависимости от «точки въезда» начинаться с Козловки, Ядрина или Алатыря», — подчеркнул глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.

«В рамках маршрутов необходимо разработать учебно-методические материалы, которые включали бы в себя описание достопримечательностей республики, содержали контрольные тексты для экскурсоводов, перечень культурно-досуговых мероприятий, интерактивные программы. Также необходимо учесть места питания и объекты размещения для наших маленьких туристов. Для туроператоров этот проект не менее важен, чем для школьных учителей республики. Прежде всего, с помощью данного проекта нам удастся создать полный и подробный каталог маршрутов для детей. В нем будут учтены не только их возрастные особенности, но также сезонная и предметная составляющая», — отметил вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

На стратегической сессии также отметили успешную реализацию пилотного проекта школьного туризма.

«В этом году в Чувашии начали развивать школьный туризм. Республика апробировала новый проект в числе 18 регионов. В путешествия по Родному краю смогли отправиться более трех тысяч ребят. Отзывы самые положительные. В следующем году детские путешествия не только продолжатся, но и планируется увеличение квоты на них», — отметил министр экономического развития Чувашской Республики Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

В обсуждении туристического потенциала Чувашской Республики приняли участие также член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, генеральный директор Ассоциации по внутреннему и въездному туризму «Мостурпул» Татьяна Козловская, отметив, что именно в Чувашии зарождался проект «Живые уроки».

«Самое главное, что получилась связка с Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашии и туроператорами республики. Таким образом, вся республика вовлечена в этот проект. Направление «Живые уроки» требует своего развития, чем мы и будем в дальнейшем заниматься», — поделилась своими впечатлениями руководитель проекта «Живые уроки» Татьяна Козловская.

В формате ВКС к стратегической сессии присоединились советник Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Николай Коваленко, руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин, а также заместитель директора – руководителя Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Леонид Проценко.

Федеральные и региональные эксперты обсудили вопросы развития детского туризма посредством изучения родной страны и приобщения к национальным традициям, историко-культурным и природным ценностям государства. Также были рассмотрены туристические проекты, познавательные маршруты, открывающие возможности для обучающихся по ознакомлению с интересными культурными объектами как в Чувашии, так и за ее пределами.

Итоги межрегионального форума «Чувашия Туристическая» будут подведены 2 декабря.

Запись прямой трансляции мероприятия можно посмотреть в сообществе Минэкономразвития Чувашии в «ВК»: https://vk.com/minec_21?w=wall-146188345_3743

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики