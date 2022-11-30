Проект «ТанZуем вместе» реализуется при поддержке Минтруда Чувашии

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития культурных инициатив «Альянс танцевального спорта и искусства» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «ТанZуем вместе» организует проведение бесплатных обучающих занятий танцами для граждан ДНР, ЛНР и Украины, вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших в Чувашскую Республику.

В проекте «ТанZуем вместе» планируется проведение 5 групповых занятий в выходные дни и проведение танцевального фестиваля «За Мир, Единство и Дружбу всех народов». Мероприятия проекта направлены на обучение социальным танцам, знакомство участников друг с другом для их дальнейшего сближения, общения и взаимодействия, единения и дружбы. В проекте также участвуют и жители Чувашии.

Планируемые мероприятия проекта «ТанZуем вместе» включают в себя мастер-классы по разным танцевальным направлениям для детей и взрослых, а также показательные выступления танцевальных коллективов.

Местом проведения занятий танцами и фестиваля выбран туристический комплекс ЗАИМКА, в 30 минутах езды от города Чебоксары, располагающий всеми необходимыми ресурсами.

Во время пути следования на занятия участники занятий смогут послушать увлекательные рассказы народных экскурсоводов о городе Чебоксары и республике Чувашия, а после танцевального занятия взрослые и дети смогут погулять на живописной природе по красивой территории туркомплекса с деревянными постройками в русском стиле.

Ссылка на официальную группу проекта: https://vk.com/dancecheb.

Первое обучающее мероприятие проекта состоится в 11.00 часов 26 ноября 2022 г. в туристическом комплексе ЗАИМКА в 30 минутах от г. Чебоксары (Чебоксарский район, д. Чиршкасы, ул. Кукшумская, 47А).

Трансфер до места проведения мастер-класса и обратно для участников будет организован АНО «Центр поддержки и развития культурных инициатив «Альянс танцевального спорта и искусства».

Запись на мероприятие по тел. 89050275345, Анастасия Мешкова (АНО «Центр поддержки и развития культурных инициатив «Альянс танцевального спорта и искусства»).

Минтруд Чувашии.