Отлов животных без владельцев на территории Шумерлинского муниципального округа

В комплект «усы, лапы, хвост» благополучно вписалось бы «и хозяин». Для бездомных животных не иметь последнего обычно чревато неволей или гибелью. Хотя у проблемы безнадзорных животных есть и прогрессивные решения, вплоть до интерактивной карты Всемирного общества защиты животных, где мониторится уровень жизни ее подопечных. Пока одни страны запрещают заводить собаку из религиозных убеждений, а другие мирятся с их отстрелом, третья сторона вручает в лапы четвероногих права не меньше человеческих. Но что же делать, когда безнадзорных животных становится катастрофически много и они представляют угрузу спокойной жизни того или иного поселения? В Шумерлинском муниципальном округе заключен контракт с ИП Видинеев на отлов безнадзорных животных. 28 ноября на территории Торханского сельского поселения производился отлов животных без владельцев. Было отловлено 2 особи, которые после транспортировки в питомник, содержания, клинического осмотра, маркирования, оказания неотложной ветеринарной помощи и стерилизации будут выпущены в прежнюю среду обитания.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.