«Мастерская новых медиа 2.0» открыла набор на медиаинтенсив

Программа «Мастерская новых медиа» и АНО «Русские репортеры» запустили набор на медиаинтенсив для медиа- и PR-специалистов Приволжского федерального округа. Участники интенсива вместе с экспертами обсудят тренды и вызовы новых медиа, взаимодействие с субъектами региона. Мероприятие пройдет в Казани 16-18 декабря 2022 года.

Важным итогом работы команд станут 10 медиапроектов для решения информационных задач округа. Три из них — проработка кризисных тем, еще три – информационное освещение социально-экономического развития и четыре — работа с культурным кодом территории и стратегическими инфраструктурными проектами. Одна из основных задач «Мастерской новых медиа 2.0» – вовлечь участников в активную работу на благо округа, помочь им стать опорой общества и создавать эффективные информационные стратегии. Все проекты будут заточены под особенности региона и направлены на решение конкретных вопросов.

Одним из выпускников «Мастерской новых медиа» стала Олеся Иванова, заведующий информационно-вещательным отделом музейного комплекса Новочебоксарска:

«За три модуля Мастерская подготовила для нас программу максимум – 91 эксперт выступил перед нами, более 242 часов образовательной программы. Но самое ценное – это люди, с которыми я прошла обучение. Именно они – кладезь знаний, опыта, мастерства. И теперь почти в каждом регионе России у меня есть свой друг и коллега».

«Мастерская новых медиа» (программа Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог» по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций) обучила уже более 350 медиаспециалистов из разных регионов России. Для выпускников предусмотрено постсопровождение: они объединяются в сообщество, в котором решают рабочие задачи, обмениваются опытом и создают коллаборации. Ряд выпускников задействованы в крупных федеральных проектах.

Чувашинформ.рф.