Дмитрий Захаров презентовал возможности детского образовательного туризма в рамках стратегической сессии

В Чувашском государственном театре оперы и балета прошла стратегическая сессия «Чувашия глазами детей».

С приветственным словом к присутствующим обратился Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, руководитель рабочей группы по развитию детского молодежного туризма Алла Леонидовна Салаевой.

«На первый план выходит формирование внутреннего мира ребёнка, узнаваемость и привлекательность нашего региона для детей», — подчеркнула Алла Салаева в своем выступлении.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики отметил, что Чувашия уже в настоящее время использует более 100 различных объектов, представляющих не узкорегиональный, а общероссийский интерес как туристические продукты образовательного характера. Экскурсионно-образовательные программы разработаны с учетом специфики возрастных групп и комбинированием различных видов познавательной активности. Здесь есть все: от пешеходной прогулки по историческим памятным местам до зрительского восприятия театрализованного представления, от уроков на производстве на химическом предприятии или заводе по переработке твердых бытовых отходов до участия в интерактивных мероприятиях, например игре-квесте в Музее гидростроителей или в журналистском расследовании.

«Экскурсионно-образовательные маршруты имеют начальной точкой разные уголки нашей республики. Они не привязаны только к столице Чувашии, а могут в зависимости от «точки въезда» начинаться с Козловки, Ядрина или Алатыря», — подытожил глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.

В обсуждении туристического потенциала Чувашской Республики приняли участие также член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, генеральный директор Ассоциации по внутреннему и въездному туризму «Мостурпул» Татьяна Козловская, отметив, что именно в Чувашии зарождался проект «Живые уроки».

«Самое главное, что получилась связка с Министерством экономического развития Чувашии и туроператорами республики. Таким образом, вся республика вовлечена в этот проект. Направление «Живые уроки» требует своего развития, чем мы и будем в дальнейшем заниматься», — поделилась своими впечатлениями руководитель проекта «Живые уроки» Татьяна Козловская.

В формате ВКС к стратегической сессии присоединились советник Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Николай Коваленко, руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин, а также заместитель директора – руководителя Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Леонид Проценко.

Федеральные и региональные эксперты обсудили вопросы развития детского туризма посредством изучения родной страны и приобщения к национальным традициям, историко-культурным и природным ценностям государства. Были рассмотрены туристические проекты, познавательные маршруты, открывающие возможности для обучающихся по ознакомлению с интересными культурными объектами как в Чувашии, так и за ее пределами.

Портал органов власти Чувашской Республики.