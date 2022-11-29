Юнармеец гимназии №8 города Шумерли Бакараев Дмитрий принял участие в заседании по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи

28 ноября в Доме Правительства состоялось заседание по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи, участие в котором принял юнармеец МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Бакараев Дмитрий. Ключевой темой встречи стало создание регионального отделения Российского движения детей и молодежи.

«Сегодня важно, чтобы все наши решения и дальше опирались на мнение подрастающего поколения. Наши дети очень талантливые и открыты для новых свершений. У них много энергии, идей, чтобы творить и созидать, формировать современное пространство развития в своих интересах и в интересах нашей республики и страны. Поэтому основная задача взрослых – поддерживать ребят, стать равноправными партнёрами, чтобы консолидировать лучшие молодежные и детские проекты, помочь им и дать возможность идти вперед», — Глава Чувашии Олег Николаев.

Российское движение детей и молодёжи – это эволюция существующих организаций, которое позволит построить целостную, единую систему воспитательной работы в школах и учреждениях СПО и, в принципе, в детской и молодёжной среде.

Бакараев Д.: «Юнармия — это патриотизм, новые знакомства, участие в соревнованиях, культурных мероприятиях, изучение истории своего государства, разговоры о подвигах, событиях и полководцев! Считаю, если Юнармия войдёт в состав российского движения детей и молодёжи мы вместе сможем достичь большего!»

Источник: сайт администрации г. Шумерли.