МУП «БТИ» города Шумерля вышло на «борьбу» с гололедицей

Тротуары на улицах города посыпают песко-соляной смесью. Особое внимание уделяется наиболее опасным местам: подходам к пешеходным переходам, остановочным павильонам, лестничным маршам.

Руководство МУП «БТИ» просит пешеходов быть внимательными и осторожными при передвижении по тротуарам, с пониманием относиться к работе техники на пешеходных дорожках.

Для ускорения информирования по данному направлению ответственных сотрудников предприятия, просим сообщения направлять напрямую исполнителям в социальные сети: телеграм-канал https://t.me/gorodkomforta; сообщество в ВКонтакте https://vk.com/bti_gorodkomforta21; или по телефону 2-02-66.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.