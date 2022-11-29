Алена Елизарова: «Сохраняя и приумножая семейные традиции – в республике определены победители конкурса «Семья года-2022»

В Чувашии подвели итоги республиканского конкурса «Семья года-2022», награды лучшим семьям республики вручил Глава Чувашии Олег Николаев.

Конкурс проводится с 2004 года и количество участников из года в год увеличивается. За период с 2004 по 2022 годы приняли участие более 3 000 семей. На участие в финальном туре республиканского конкурса «Семья года» представлено 23 заявки победителей отборочных туров в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Чувашской Республики.

«Семья – это маленький мир, где царит любовь, взаимовыручка, где почитаются традиции. Вы своим примером активной жизненной позиции вовлекаетесь в общественные мероприятия и приобщаете детей. Тем самым формируете главные семейные ценности – уважение, ответственное отношение, почитание старших и заботу о младших», — тепло поприветствовала участников конкурса министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Гордое звание победитель конкурса «Семья года – 2022» заслужила семья Яковлевых из Новочебоксарска. За спиной 25 лет супружеской жизни, а впереди еще много побед и планов! Атмосфера семьи Яковлевых наполнена философией национальной мудрости. Лозоплетение из простого увлечения главы семьи Александра Витальевича переросло в мастерство. Творчеством и фантазией наполнена работа мамы Татьяны Николаевны по разработке и пошиву дизайнерской женской одежды. Яковлевы сохраняют и приумножают семейные традиции, приучают детей к труду и поддерживают их интересы.

Отметили семьи и в различных номинациях. Победителем в номинации «Социально ответственная семья» определена Семья Прониных из г. Шумерля. «Спортивная семья» – семья Михайловых из Янтиковского района. Самой дружной семьей стали Матвеевы из Шемуршинского района. Победитель в номинации «Творческая семья» – семья Семеновых из г. Чебоксары. «Трудолюбивая семья» – Ивановы из Батыревского района.

Построить крепкие отношения, сделать счастливыми детей могут только заботливые, внимательные, любящие родители. Именно такие семьи сегодня поделились частичкой тепла со всеми зрителями в зале. Традиции в каждой семье свои, но ценности одинаковые – взаимопонимание, поддержка, уважение, прощение, честность.

Также порядка 20 лет в Чувашии чествуют трудовые династии, которые являются гордостью Поволжья. Преемственность традиций, сопричастность делу и высокая ответственность − именно эти черты характерны для тех, кто из поколения в поколение остается верен профессии.

В торжественной обстановке чествовали 5 лучших трудовых династий республики: семья Бурмаковых – работники химической промышленности (г. Новочебоксарск); семья Кадышевых – Свеклиных – работники в сфере оборонно-промышленного комплекса (г. Чебоксары); семья Налимовых – работники сельского хозяйства (Моргаушский район); семья Ананьевых – работники сферы обеспечения пожарной безопасности и тушения пожаров (Янтиковский район); семья Савиных-Поляковых – работники электротехнической промышленности (г. Чебоксары).

Минтруд Чувашии.







