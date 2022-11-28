День матери — самый добрый, теплый и нежный праздник который работники культуры Саланчикского сельского клуба постарались провести так, чтобы он остался в памяти наших приглашенных мам, бабушек надолго.

Накануне Дня матери в Саланчикском СК прошла конкурсно-развлекательная программа « Мама может все!!!». Мероприятие началось с поздравлений начальника Магаринского ТО Людмилы Егоровой, председателя женсовета Валентины Семеновой: они пожелали мира, добра, семейного благополучия, здоровья и материнского счастья на долгие годы. Затем всех присутствующих поздравила с праздником депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Альбина Надеждина. Она вручила Благодарственные письма от Шумерлинского районного местного отделения Партии « Единая Россия» Римме Толстовой и Маргарите Ивановой за активное участие в общественно-политической жизни Магаринского поселения, проводимых местным отделением Партии «Единая Россия» и в честь всероссийского праздника «День матери».

Праздничную программу с конкурсами продолжила заведующий Саланчикским СК Валентина Аршинова, где участники конкурса поделились на две команды: «Бабушки конфеточки» и «Мамочки веселушки». Конкурсантки прошли 5 волшебных испытаний: «Накорми меня»,"Собери правильно","Веникобол","Задание по математике","Художественная самодеятельность". Обе команды проявили в конкурсах великолепные математические знания и продемонстрировали театральные навыки. Жюри наградило всех участиц сладкими призами. Закончился праздник чаепитием.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.