В финал II конкурса пресс-секретарей Чувашии «PRофи-21» вышел 41 человек

Всего на II республиканский конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью Чувашской Республики «PRофи-21» было подано 128 заявок.
Члены экспертной комиссии завершили оценку материалов заочного этапа, по результатам которой определился 41 специалист по связям с общественностью, прошедший в очный этап. Конкурсные мероприятия финала состоятся 2 декабря. В этот же день пройдёт награждение победителей и призеров конкурса.
На очном этапе конкурсантам предстоит принять участие в групповой работе по подготовке PR-проекта по продвижению имиджа и брендов Чувашской Республики или решению актуальной для Чувашской Республики коммуникационной задачи, подготовить пресс-релиз, разобрать (найти решение) отдельный PR-кейс, а также выполнить новые для этого года задания – симуляция разговора с представителем СМИ и проверить уровень своих компетенций в области SMM.
В финал конкурса профессионального мастерства «PRофи-21» вышли:
в категории «Органы исполнительной власти»:
- Павлов Роман Сергеевич
- Камаева Наталья Валентиновна
- Чаркина Мария Александровна
- Горбушина Дарья Дмитриевна
- Мельникова Маргарита Николаевна
- Морозова Людмила Юрьевна
- Таровых Мария Алексеевна
- Гришанович Полина Дмитриевна
- Сорокина Александра Анатольевна
- Лукина Евгения Алексеевна
- Михайлова Елена Ильинична
в категории «Органы местного самоуправления»:
- Ежова Ирина Валентиновна
- Константинова Ирина Витальевна
- Бухаленкова Вера Геннадьевна
- Махминова Лада Евгеньевна
- Кудашкина Любовь Андреевна
- Азизова Гельсине Газинуровна
- Карулин Евгений Сергеевич
- Максимова Анастасия
в категории «Бизнес, подведомственные учреждения»:
- Баранова Диана Эдуардовна
- Краснова Ольга Анатольевна
- Мартынова Елена Владимировна
- Андреева Надежда Владимировна
- Григорьева Александра Леонидовна
- Щепелев Дмитрий Евгеньевич
- Фаткуллин Рифат Ильшатович
- Артамонова Елена Юрьевна
- Баскакова Кристина Владимировна
- Цыганов Евгений Анатольевич
- Арсентьева Александра Сергеевна
- Иванова Ирина Геннадьевна
- Федорова Джульетта Михайловна
в категории «Студенты и школьники старших классов»:
- Лопанова Дарья Алексеевна
- Осипова Арина Леонидовна
- Логунова Аэлита Эдуардовна
- Чуркина Юлия Александровна
- Васильев Максим Николаевич
- Куданова Мария Николаевна
- Фондеркина Анастасия Петровна
- Никифорова Мария Валерьевна
- Яковлева Оксана Евгеньевна
Напомним, победители конкурса определяются в категориях «Органы исполнительной власти» (I-III места); «Органы местного самоуправления» (I-III места); «Бизнес, подведомственные учреждения» (I-III места); «Студенты и школьники старших классов» (I-III места).
Впервые конкурсанты будут оцениваться в номинациях «Работа в социальных сетях (SMM)» и «PR-проект по тематике Года, объявленного Главой Чувашской Республики».
Также впервые по итогам конкурса будет сформирован ТОП-10 пресс-секретарей (специалистов по связям с общественностью) Чувашской Республики в различных категориях, что станет элементом профессионального признания.
Справочно:
Республиканский конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21» проводится в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики, подписанным Олегом Николаевым в День PR-специалиста 28 июля 2021 года, с целью выявления и поощрения специалистов, демонстрирующих высокий уровень профессиональных компетенций и практических навыков в области связей с общественностью.
Первый республиканский конкурс профессионального мастерства «PRофи-21» состоялся в 2021 году.
В состав экспертной комиссии конкурса вошли представители авторитетных организаций федерального уровня – отраслевой Российской ассоциации по связям с общественностью, АНО «Диалог Регионы», АНО «Национальные приоритеты», АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж», АНО «Экспертный институт социальных исследований», от СМИ — информационные агентства «Россия сегодня» (РИА Новости), ТАСС, RT, от образовательных организаций — Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского финансово-промышленного университета «Синергия», а также ООО «ПУСК» (Группа ВТБ), ООО «Интегрум медиа», экспертной консалтинговой компании «Дворникова и партнёры». От Чувашской Республики оценивать конкурсантов будут представители Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, ООО «Бизнес-диалог», газет «Советская Чувашия» и «Грани» и победители конкурса прошлого года.
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики