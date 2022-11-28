В финал II конкурса пресс-секретарей Чувашии «PRофи-21» вышел 41 человек

Всего на II республиканский конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью Чувашской Республики «PRофи-21» было подано 128 заявок.

Члены экспертной комиссии завершили оценку материалов заочного этапа, по результатам которой определился 41 специалист по связям с общественностью, прошедший в очный этап. Конкурсные мероприятия финала состоятся 2 декабря. В этот же день пройдёт награждение победителей и призеров конкурса.

На очном этапе конкурсантам предстоит принять участие в групповой работе по подготовке PR-проекта по продвижению имиджа и брендов Чувашской Республики или решению актуальной для Чувашской Республики коммуникационной задачи, подготовить пресс-релиз, разобрать (найти решение) отдельный PR-кейс, а также выполнить новые для этого года задания – симуляция разговора с представителем СМИ и проверить уровень своих компетенций в области SMM.

В финал конкурса профессионального мастерства «PRофи-21» вышли:

в категории «Органы исполнительной власти»:

Павлов Роман Сергеевич Камаева Наталья Валентиновна Чаркина Мария Александровна Горбушина Дарья Дмитриевна Мельникова Маргарита Николаевна Морозова Людмила Юрьевна Таровых Мария Алексеевна Гришанович Полина Дмитриевна Сорокина Александра Анатольевна Лукина Евгения Алексеевна Михайлова Елена Ильинична

в категории «Органы местного самоуправления»:

Ежова Ирина Валентиновна Константинова Ирина Витальевна Бухаленкова Вера Геннадьевна Махминова Лада Евгеньевна Кудашкина Любовь Андреевна Азизова Гельсине Газинуровна Карулин Евгений Сергеевич Максимова Анастасия

в категории «Бизнес, подведомственные учреждения»:

Баранова Диана Эдуардовна Краснова Ольга Анатольевна Мартынова Елена Владимировна Андреева Надежда Владимировна Григорьева Александра Леонидовна Щепелев Дмитрий Евгеньевич Фаткуллин Рифат Ильшатович Артамонова Елена Юрьевна Баскакова Кристина Владимировна Цыганов Евгений Анатольевич Арсентьева Александра Сергеевна Иванова Ирина Геннадьевна Федорова Джульетта Михайловна

в категории «Студенты и школьники старших классов»:

Лопанова Дарья Алексеевна Осипова Арина Леонидовна Логунова Аэлита Эдуардовна Чуркина Юлия Александровна Васильев Максим Николаевич Куданова Мария Николаевна Фондеркина Анастасия Петровна Никифорова Мария Валерьевна Яковлева Оксана Евгеньевна

Напомним, победители конкурса определяются в категориях «Органы исполнительной власти» (I-III места); «Органы местного самоуправления» (I-III места); «Бизнес, подведомственные учреждения» (I-III места); «Студенты и школьники старших классов» (I-III места).

Впервые конкурсанты будут оцениваться в номинациях «Работа в социальных сетях (SMM)» и «PR-проект по тематике Года, объявленного Главой Чувашской Республики».

Также впервые по итогам конкурса будет сформирован ТОП-10 пресс-секретарей (специалистов по связям с общественностью) Чувашской Республики в различных категориях, что станет элементом профессионального признания.

Справочно:

Республиканский конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21» проводится в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики, подписанным Олегом Николаевым в День PR-специалиста 28 июля 2021 года, с целью выявления и поощрения специалистов, демонстрирующих высокий уровень профессиональных компетенций и практических навыков в области связей с общественностью.

Первый республиканский конкурс профессионального мастерства «PRофи-21» состоялся в 2021 году.

В состав экспертной комиссии конкурса вошли представители авторитетных организаций федерального уровня – отраслевой Российской ассоциации по связям с общественностью, АНО «Диалог Регионы», АНО «Национальные приоритеты», АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж», АНО «Экспертный институт социальных исследований», от СМИ — информационные агентства «Россия сегодня» (РИА Новости), ТАСС, RT, от образовательных организаций — Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского финансово-промышленного университета «Синергия», а также ООО «ПУСК» (Группа ВТБ), ООО «Интегрум медиа», экспертной консалтинговой компании «Дворникова и партнёры». От Чувашской Республики оценивать конкурсантов будут представители Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, ООО «Бизнес-диалог», газет «Советская Чувашия» и «Грани» и победители конкурса прошлого года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики