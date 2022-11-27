В числе трех юных дарований Чувашской Республики, которые стали обладателями именной премии Д.К. Кирнарской «Перспектива», — обучающийся по классу баяна Детской школы искусств № 1 Василий Маркин (класс преподавателя С.В. Струковой). Из рук Кирнарской Василий получил сертификат на сумму 10 тысяч рублей.



Премия Дины Кирнарской – это высокая награда, признание заслуг и достижений выдающихся результатов в творческой и учебной деятельности в области искусства.

Д.К. Кирнарская — музыковед, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Она – один из самых популярных культурно-общественных деятелей. Ее профессиональное мнение как музыковеда, психолога и преподавателя очень весомо, поэтому Дина Константиновна является постоянным гостем программ и ток-шоу на главных теле- и радиоканалах. Ее лекции, открытые уроки и мастер-классы пользуются популярностью, музыковеда ждут в гости по всей стране и за рубежом.



Вручение именной премии «Перспектива» таким профессионалом, как Д.Б. Кирнарская, – яркий пример поддержки одаренных творческих ребят в области инструментального исполнительства. От души поздравляем Василия Маркина и желаем покорения новых высот!

Л. Архипова, С. Струкова.