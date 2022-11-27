Руководство города поздравляет с Днём матери

В жизни каждого человека есть слово, обозначающее целый мир.

С ним мы связываем своё рождение, взросление, становление как личности.

В нём — самое дорогое, что у нас есть.

И это слово, первое слово в нашей жизни – МАМА.

Дорогие наши мамы!

Поздравляем вас с самым жизнеутверждающим

праздником на земле – Днём матери!

Желаем вам здоровья, радости в жизни, и пусть всё, о чем вы мечтаете,

воплотится в нас – ваших детях!



С уважением, глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.