Руководство города поздравляет с Днём матери

В жизни каждого человека есть слово, обозначающее целый мир.
С ним мы связываем своё рождение, взросление, становление как личности.
В нём — самое дорогое, что у нас есть.
И это слово, первое слово в нашей жизни – МАМА.
Дорогие наши мамы!
Поздравляем вас с самым жизнеутверждающим
праздником на земле – Днём матери!
Желаем вам здоровья, радости в жизни, и пусть всё, о чем вы мечтаете,
воплотится в нас – ваших детях!
С уважением, глава города Шумерли С. Яргунин,
глава администрации города Шумерли В. Шигашев.