Заявление о переводе пенсионных накоплений следует подать не позднее 1 декабря

В Чувашской Республике пенсионные накопления формируют около 700 тыс. граждан, в основном это лица 1967 года рождения и моложе. Они могут выбрать, какой страховщик — Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — будет инвестировать их средства для получения дохода.

Заявление о смене страховщика по формированию пенсионных накоплений принимается не позднее 1 декабря. При этом до 31 декабря можно отказаться от смены страховщика, если гражданин передумал и решил остаться в прежнем фонде, или заменить ранее выбранного страховщика.



Подать заявления можно на портале госуслуг с применением усиленной квалифицированной подписи или в клиентской службе ПФР, обратившись лично или через представителя.

Менять страховщика можно ежегодно (досрочный переход). Но наиболее выгодным вариантом является смена страховщика не чаще одного раза в 5 лет. В случае досрочного перехода есть риск потери части инвестиционного дохода. При подаче заявления о досрочном переходе к новому страховщику гражданин письменно уведомляется о сумме потери инвестиционного дохода.

Выбор страховщика, который будет не только формировать, но и выплачивать пенсионные накопления гражданину – это ваше личное решение. Требовать перевода пенсионных накоплений в НПФ не имеют права ни работодатель, ни агентства по трудоустройству, ни коммерческие банки, ни агенты НПФ или других организаций.



Подробнее о формировании, инвестировании и выплатах накопительной пенсии вы можете узнать на сайте ПФР в разделе «Гражданам — Будущим пенсионерам — О пенсионных накоплениях». Консультацию можно получить в едином контакт-центре по телефону 8 800 600 00 00.



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.