День матери: интересные цифры и факты



День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября.

Специально к празднику публикуем занимательные цифры.

В Чувашии 637 тыс. жительниц, 42 % женщин в детородном возрасте (15-49 лет). За 9 месяцев 2022 года в органах ЗАГС республики зарегистрировали свои отношения более 4 тыс. пар. Самый популярный возраст для вступления в брак у девушек – 23 года.

С января по сентябрь этого года среди новорожденных по 34 % первенцев и вторых детей, 32 % – третьих и более. В 84 семьях еще больше счастья – у них двойни. Стоит отметить, в 2021 году почти треть малышей появилась на свет у матерей в возрасте 30-34 года. За 5 лет доля первенцев сократилась на 5 процентных пунктов, однако возрос удельный вес третьих и более младенцев с 21 до 32 %.



Чувашстат.