Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днём матери!
Этот праздник — повод выразить слова любви, огромного уважения и благодарности тем, кто подарил нам жизнь – нашим дорогим мамам.
В материнстве заключено самое высокое предназначение женщины. Безграничной любовью, заботой и опекой вы окружаете детей с самого рождения. Именно вы воспитываете в лучших традициях семейных и общечеловеческих ценностей достойных граждан страны, патриотов Родины.
На протяжении веков образ матери является символом доброты, идеалов добра – всего, что нам дорого и незыблемо на свете.
Поддержка института материнства и детства в стране всегда в приоритете. 2023 год в Чувашии мы провозгласили Годом счастливого детства как логическое дополнение в десятилетие детства, объявленное Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Продолжим совершенствовать меры помощи семьям с детьми, защиты матери и ребенка, сделаем всё для того чтобы женщины могли самореализоваться во всех сферах деятельности.
Дорогие женщины, спасибо вам за непростой материнский труд, понимание и мудрость, умение делать мир добрее и благороднее!
Пусть ваши дети всегда будут здоровы и радуют своими успехами, а в семьях царят уют и благополучие. Желаю здоровья, счастья, душевного комфорта и неувядаемой красоты!
Глава Чувашской Республики О. НИКОЛАЕВ.
Глава Чувашии поздравляет с Днём матери
Дорогие женщины!