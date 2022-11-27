Глава Чувашии поздравляет с Днём матери

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днём матери!

Этот праздник — повод выразить слова любви, огромного уважения и благодарности тем, кто подарил нам жизнь – нашим дорогим мамам.

В материнстве заключено самое высокое предназначение женщины. Безграничной любовью, заботой и опекой вы окружаете детей с самого рождения. Именно вы воспитываете в лучших традициях семейных и общечеловеческих ценностей достойных граждан страны, патриотов Родины.

На протяжении веков образ матери является символом доброты, идеалов добра – всего, что нам дорого и незыблемо на свете.

Поддержка института материнства и детства в стране всегда в приоритете. 2023 год в Чувашии мы провозгласили Годом счастливого детства как логическое дополнение в десятилетие детства, объявленное Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Продолжим совершенствовать меры помощи семьям с детьми, защиты матери и ребенка, сделаем всё для того чтобы женщины могли самореализоваться во всех сферах деятельности.

Дорогие женщины, спасибо вам за непростой материнский труд, понимание и мудрость, умение делать мир добрее и благороднее!

Пусть ваши дети всегда будут здоровы и радуют своими успехами, а в семьях царят уют и благополучие. Желаю здоровья, счастья, душевного комфорта и неувядаемой красоты!

Глава Чувашской Республики О. НИКОЛАЕВ.