Анастасия Иванова: «Мне очень нравится быть мамой! »

С 1998 года в последнее воскресенье ноября в стране отмечается один из красивейших праздников – День матери. Он напоминает нам о важной роли мамы в жизни каждого человека, призывая выразить слова восхищения и бесконечной признательности всем женщинам, познавшим радость материнства. Ведь быть матерью – это колоссальный труд и большая ответственность.

В канун праздника мы хотим рассказать о замечательной маме двух прекрасных сыновей и молодом враче-педиатре – Анастасии ИВАНОВОЙ.

Ивановы переехали в Шумерлю летом этого года. Причиной переезда стало завершение учебы Анастасии в ординатуре по специальности «педиатрия». 4 августа молодой специалист устроилась на работу в Шумерлинский ММЦ педиатром. Так в истории семьи Ивановых началась новая страница.



Анастасия родилась и выросла в Шумерле, училась в школе № 2. Очертания её будущей профессии стали вырисовываться с появлением в школьной программе уроков химии. Любовь конкретно к этому предмету и к биологии заставляла задумываться о профессии врача. Тем более Анастасии очень нравилось помогать окружающим. К окончанию школы девушка определилась и с направлением. Этому в чем-то способствовали и педиатры шумерлинской детской поликлиники. Опытные, чуткие, внимательные врачи стали для выпускницы примером для подражания.

Успешно сдав экзамены, получив целевое направление шумерлинской городской больницы, Анастасия поступила на медицинский факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова на отделение педиатрии. Во время поликлинической практики после пятого курса она с большим интересом работала на участке, ей нравилось вести амбулаторный прием. Так что и в ординатуру она поступила на эту же специальность, закончила с красным дипломом.



На первом курсе в университете Анастасия познакомилась с Александром, и влюбленные спустя год стали мужем и женой. Вскоре на свет появился первенец – Глеб. Анастасия взяла административный отпуск, пока малыш не подрос и не окреп. Когда мальчика устроили в детский сад, молодая мама возобновила учебу.



С годами учебы связано и появление на свет второго сына Ивановых – Гордея. «Все то же самое началось, только уже во время учебы в ординатуре и с двумя детьми, — улыбается собеседница. – Я уже привыкла учиться, все совмещать. Первые полгода преподаватели ко мне относились с пониманием, а потом уже как ко всем, строго и требовательно».



Анастасия уверена, что радость материнства ей дарована судьбой. Молодая мама на себе ощутила, как дает она силы преодолеть все преграды, встречающиеся на жизненном пути. «Конечно, было трудно совмещать учебу и уход за ребенком. Но мы справились. Муж стал главной моей опорой. Он не боится никакой работы, помогал мне во всем и по дому, и с ребенком», — вспоминает она годы учебы.



Сегодня Анастасия, как и многие мамы, совмещает работу с воспитанием детей. Старший сын учится в третьем классе школы № 2, увлекается футболом и плаванием. Младший посещает детский сад «Колокольчик». И распорядок её дня похож на распорядок многих мам: утренний подъем, сбор детей в школу и в садик, работа, поход в магазин, приготовление ужина, помощь с уроками. А еще почитать книжки, поиграть, посмотреть мультики с детьми и уложить их спать.



«Мне очень нравится быть мамой, — говорит Анастасия. – Вокруг тебя все кипит и бурлит. Приятно осознавать, что жизнь не проходит зря. Так я заново пересматриваю детские фильмы, вникаю в школьную программу, учу Гордея говорить. Все это очень увлекательно. Постоянно приходится совершенствоваться и в плане готовки. Люблю баловать любимых вкусненьким. Скучать и уставать некогда».



Ивановы в выходные всегда стараются куда-нибудь выехать. Они посетили многие города Поволжья, интересные места Чувашии. Любят погостить у бабушки, Ольги Васильевны Ерошиной, в деревне. Молодые помогают ей в хозяйстве, при этом отдыхают душой, купаясь в её заботе и внимании.



А еще Анастасия любит книги. Она, можно сказать, выросла у мамы в библиотеке среди книг. Лариса Владимировна Федорова – заведующая отделом обслуживания городской центральной библиотеки им. Г. Айги. «Мне легко, потому что у меня есть мама, — говорит Настя. – Она удивительный человек. Её любовь к своим детям безмерна. Мне очень повезло с мамой».



Когда разговор зашел о будущем, Анастасия отметила, что она погружена в сегодняшний день. «За четыре месяца работы я привыкла к своему участку, к «своим» деткам. А их у меня теперь около 900! Тех, кто родился в августе и позднее, я уже веду с рождения. Помню почти каждого из них, — говорит педиатр. — Мне в работе здорово помогают не только полученные в стенах университета знания, но и то, что я сама мама. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам с Днем матери! Пусть ваши детки будут здоровы!»

Марина Ветликова.