Юные боксеры вновь встретились на памятном турнире

С 24 по 26 ноября спортивный зал стадиона «Труд» в восьмой раз принимает юных боксеров памятного турнира. В соревновании участвуют боксеры 2009—2010 и 2007—2008 годов рождения.

Вчера состоялось открытие боксерского турнира и предварительные бои, в которых боксеры боролись за выход в финал.

Почетные гости, приветствуя участников соревнований, отметили, что данный турнир наверняка запомнится яркими, красивыми поединками и открытиями юных боксерских талантов. Они пожелали турниру дальнейшего развития, спортсменам — бескомпромиссной борьбы, судьям — беспристрастного оценивания, а болельщикам — красивых и зрелищных боев.

СПРАВОЧНО:

Геннадий Николаевич Герасимов является одним из родоначальников бокса в Чувашии. За время работы тренером он воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, среди которых особое место из числа чувашских спортсменов занимают олимпийский чемпион (Мехико, 1968 г.), чемпион Европы и неоднократный чемпион СССР Валерьян Соколов, обладатель Кубка мира 1983 г., чемпион Европы, чемпион Советского Союза Владимир Мельник. Кроме этого, Геннадий Николаевич подготовил более 10 мастеров спорта СССР и России, несколько десятков кандидатов в мастера спорта и спортсменов первого спортивного разряда.



А. Железин.