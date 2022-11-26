Царица вышивки Екатерина Ефремова

Дата 26 ноября для праздника была выбрана неслучайно — в этот день родилась знаменитая вышивальщица Екатерина Ефремова, благодаря которой традиции чувашской счетной вышивки сохранились на предприятиях народных промыслов республики.



Е.И. Ефремова родилась в 1914 г. в с. Егоркино Чистопольского уезда Казанской губернии (ныне Нурлатский район Татарстана). «Отец мой, – читаем мы в собственноручно написанной биографии, – учительствовал в чувашской школе… в деревне Аксумла. После смерти отца, в 1923 году наша семья переехала на его родину, в деревню Мамликасы Цивильского уезда. Бабушка и мама хорошо знали чувашское народное искусство и старались приучать меня ткать, вышивать, и все это, видимо, привлекло мое, не совсем детское, воображение». Также биографические сведения можно почерпнуть из родословной, составленной Екатериной Иосифовной в 1972 г. и записанной от руки в простую ученическую тетрадку.

Во время учебы в Чебоксарской фабрично-заводской семилетней школе Катерина брала уроки рисования у Моисея Спиридонова, одного из основоположников чувашского профессионального изобразительного искусства, собирателя и исследователя чувашского народного орнамента. Мастер разглядел в девушке талант и рекомендовал поступить на вышивальное отделение Московского промышленно-художественного техникума им. М.И. Калинина. «Моими учителями, – пишет Екатерина Иосифовна, – были известные художники декоративно-прикладного и народного декоративного искусства: композицию и технические приемы шитья и вышивки преподавали С.В. Ильинская и О.К. Бельчикова, «Живопись» вел Н.Г. Тихонов, «Рисунок» — Иван Сергеевич Простов, стили преподавал А.П. Барышников – известный автор книги-пособия по орнаменту. В июне 1936 г. отлично защитила диплом. Председателем квалификационной комиссии была Л.В. Маяковская».

Вернувшись из Москвы в Чебоксары, Е.И. Ефремова работала художником-техником экспортной базы «Чувашская вышивка», с 1939 г. – на Чебоксарской выходной базе Чувашского союза артелей швейных промыслов. В 1941—1943 гг., когда оборонной промышленности были необходимы рабочие руки, она, прервав учебу в институте, трудилась слесарем-сборщицей на Чебоксарском электроаппаратном заводе. В семью Екатерины Иосифовны война тоже принесла огромное горе: 16 февраля 1942 г., направив подбитый штурмовик на вражеские войска, погиб брат, Владимир Ефремов.



В 1948 г. Ефремова успешно окончила Московский государственный институт прикладного и декоративного искусства по специальности «Художественная керамика». Дипломная работа – сервиз «Чувашский квасник» — награждена грамотой и премией Художественного фонда СССР.

После окончания вуза Е.И. Ефремова возглавила экспериментальную художественную лабораторию Чувашшвейпромсоюза и занялась возрождением чувашской вышивки, ставшим делом всей ее жизни. Затем Екатерина Иосифовна четыре года работала на должности инженера-художника производственного отдела Чувашского совета промысловой кооперации. В октябре 1958 г. была назначена заведующей художественной лабораторией конструкторско-технологического бюро Чувашпромсовета. С августа 1963 г. она занимала должность заведующей в проектно-конструкторском бюро управления бытового обслуживания населения при Совете Министров Чувашской АССР.



С изделиями художницы ознакомились более 60 стран мира на всемирных выставках.

После реорганизации проектно-конструкторского бюро в 1966 г. Екатерина Иосифовна стала главным художником Чебоксарского производственного объединения художественных промыслов «Паха тěрě», где проработала до сентября 1980 г.



За заслуги в области декоративно-прикладного искусства художник по вышивке Екатерина Ефремова награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1974 г. ее имя было занесено в Почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР. Екатерина Иосифовна – заслуженный художник РСФСР (1970), народный художник Чувашской АССР (1980), член Союза художников СССР (1962).



Екатерины Иосифовны не стало 26 февраля 2000 г. Конечно, главное наследие художника – это его работы. Наиболее полными хранилищами творческого наследия Е.И. Ефремовой по праву являются чувашские художественный и национальный музеи. Избранные произведения хранятся в Москве и Санкт-Петербурге. Также представляет интерес книга «Письмо чувашского народа великому Сталину». Подарочное издание, содержащее варианты текста на чувашском и русском языках, было выпущено в 1937 г. небольшим тиражом и оформлено оригинальными орнаментами.

Примечательно, что выполнить рисунки для такого знакового издания было доверено Екатерине Ефремовой, совсем молодой на тот момент художнице, недавно окончившей техникум.

В свое время Е.И. Ефремова вместе с другими мастерицами участвовала в создании вышитой карты Советского Союза для главного павильона ВДНХ. Символично, что, продолжая и совершенствуя дело знаменитой мастерицы, современные вышивальщицы в 2021 г. создали карту Чувашии, а совсем недавно с успехом реализовался проект «Вышитая карта России». К декабрю на ней появятся изображения новых регионов: Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.



В. Кочешкова, Госархив современной истории Чувашии.