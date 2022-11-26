День чувашской вышивки — один из самых молодых праздников, учрежденных в 2020 году. Вышивка — гордость чувашского народа, национальное достояние. И этот праздник словно призывает нас обратить внимание на мастериц, владеющих талантом оживлять полотно и превращать его в произведение искусства.

Для выполнения сложных узоров чувашской вышивки необходимо обладать высокой техникой исполнения и тонким чувством ритма. Жительница деревни Луговой Галина Анатольевна Малышкина обладает этими качествами сполна. И она не только вышивает сама, но и обучает мастерству юманайских школьниц.



В семье, в которой выросла Галина, были три девочки. Сестры с детства видели, как вышивают их мама и бабушка, и восхищались этим. Впрочем, в детстве у Галины было еще одно серьезное увлечение — она всем сердцем тянулась к музыке. Девочка самостоятельно научилась играть на гармошке, вместе с подругами распевала различные песни. После окончания школы Галина поступила в Чувашское республиканское культпросветучилище на дирижерско-хоровое отделение. В годы учебы освоила баян, с которым не расстается по сей день.



После окончания училища Г.А. Малышкина порядка 8 месяцев проработала на своей малой родине, в деревне Буртасы Вурнарского района, музыкальным руководителем в клубе. А затем вышла замуж, переехала в Шумерлинский район и начала работать музыкальным руководителем в юманайском детском саду «Аленушка».



Занятия в детском саду больше напоминали постоянную подготовку к праздникам. В те времена еще не было интернета, готовых минусовок, во всем выручал баян. Это сейчас в садике 1 группа из 19 воспитанников, а тогда бывало и 4 группы, готовили по 10 номеров. Детишки с удовольствием выступали перед родителями, а глаза мам и пап горели гордостью за малышей и благодарностью к педагогу.



С малышами Галина Анатольевна работает по сей день, но сегодня круг ее обязанностей значительно шире. С 2002 года она начала работать учителем музыки в школе, а лет 5-6 назад, зная про ее талант в вышивании и в рукоделии в целом, ей доверили вести уроки технологии.

Школа стала для Г.А. Малышкиной новой ступенью развития. Она значительно расширила свой кругозор по творчеству различных композиторов, изучила всю литературу по музыке, имеющуюся в школе. Еще в начале трудового пути они совместно с учителем начальных классов Юлией Ивановной Корниловой организовали фольклорную группу «+ёлтёрчёк» («Звездочка»), которая действует в школе по сей день. В 2004 году они с детьми побывали даже в Париже, куда поехали вместе с еще одним детским коллективом из Чувашии.



Фольклорный коллектив «+ёлтёрчёк» показывает весьма неплохие результаты. Юные артисты ежегодно участвуют в районном конкурсе «Веселые задоринки», а в 2022 году удостоились Гран-при этого конкурса. Этот год запомнился коллективу и 2-м местом в муниципальном этапе республиканского конкурса «Счастливое сельское детство». Немало достижений у коллектива и его солистов в различных дистанционных конкурсах. Кстати, они часто выступают в национальных костюмах, к которым приложена рука Галины Анатольевны. Она сама изготовила для них чувашский головной убор тухью и внесла в наряды элементы чувашской вышивки.



Будучи музыкальным руководителем детского коллектива, Галина Анатольевна в то же время сама является участницей фольклорного коллектива «Мерчен» и вокального квартета «Сельские узоры» при Юманайском СДК. В составе квартета она неоднократно занимала призовые места на межрегиональном конкурсе-фестивале «С любовью к песне», посвященном памяти Сергея Мухоморова. Г.А. Малышкина состоит и в фольклорном коллективе «Шанчёк», в его составе она выступала на Всечувашском Акатуе в Крыму, еще дважды выезжала туда на конкурс «Русская гармонь» принимала участие в культурной программе «Жар-птица» и в других мероприятиях.

Казалось бы, при такой насыщенной жизни сложно найти время для других увлечений, но Галина Анатольевна находит. И опять-таки речь пойдет про вышивку. Как отмечает Г.А. Малышкина, музыка и вышивание для нее равноценны и отлично дополняют друг друга. «Можно сказать, что мое серьезное увлечение чувашской вышивкой началось лет 20 назад с посещения мастер-класса известной мастерицы Евгении Жачевой. По мотивам ее творчества я украсила вышивкой рукав платья, которое часто надеваю во время выступлений. Среди последних моих работ — вышитая сумка, которая органично дополняет сценический образ», — рассказывает Галина Анатольевна.

В ходе общения вышивальщица делится и интересными фактами о чувашской вышивке. Например, тем, что она является своеобразной письменностью народа. У каждой вышивки или шва есть свое название: эрешмен (паук), йёмра (ветла), т\пе (небо), =ёлтёрсем (звезды) и т.д. Популярными цветами в вышивке являются желтый, красный, зеленый, также много черного, ведь черный с белым представляют собой беспроигрышное сочетание.



Г.А. Малышкина также отмечает, что чувашская вышивка достаточно сложная для исполнения — она должна быть одинаковой с обеих сторон и в ней не должно быть заметно ни одного узелка. Будучи учителем технологии, она замечает, что этот вид рукоделия дается не всем. В то же время у нее есть ученицы, которые радуют красивыми и аккуратными работами. Это девятиклассница Ольга Романова, восьмиклассница Анжела Абрамова, в этом году к ним присоединилась шестиклассница Дарья Моисеева. Совсем недавно девочки вышивали небольшие салфетки для мобилизованных, что, несомненно, является очень трогательным подарком.



Как считает Галина Анатольевна, для того чтобы школьницам хотелось развиваться дальше, их творчество должно быть показано на различных выставках. Так, их работы наряду с вышивками педагога были представлены на республиканском фестивале народных национальных культур «Мы ветви одного дерева» в номинации «Ярмарка народных умельцев» в Батырево. Прошлой весной они с детьми ездили на выставку в Цивильский район. Подобная практика будут продолжена.

То, что Г.А. Малышкина вкладывает душу в любое дело, заметно невооруженным взглядом, и ее труд отмечен различными наградами — благодарностями администрации Шумерлинского района, Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Почетной грамотой Минобразования Чувашии, благодарностями и Почетной грамотой Чувашского национального конгресса и другими.



Галина Анатольевна реализовалась не только на работе, но и в семье. У нее достойный муж, который гордится ею и с пониманием относится к ее увлечениям. У супругов трое взрослых дочерей — Ирина, Ольга и Настя и уже трое внуков. Средняя дочь проживает вместе с родителями. А Ирина и Настя пошли по стопам мамы — обе окончили педуниверситет и работают бок о бок музыкальными руководителями в одном из детских садов Чебоксар. В 2020 году они вместе участвовали в республиканском семейном конкурсе «Чувашия в сердце моем» и удостоились 2-го места. Музыкой увлекается и старший внук Малышкиных, Матвей, который обучается игре на гитаре и уже радует своими выступлениями в школе.



Кстати, дочерям Галины Анатольевны передалась и любовь к рукоделию — в детстве они с удовольствием вышивали и участвовали в конкурсах чувашской вышивки. Вот что значит, когда перед глазами достойный пример.

Татьяна Александрова.