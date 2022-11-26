«Личный кабинет» Росреестра покажет, чем вы владеете

На официальном сайте Росреестра есть специальный раздел «Личный кабинет». Зайти в него можно, если только вы зарегистрированы на портале госуслуг. Нужно ввести такой же логин и пароль, как и на «Госуслугах».

«Личный кабинет» дает возможность в режиме онлайн увидеть информацию о принадлежащих собственнику объектах, узнать их кадастровый номер, кадастровую стоимость и сведения о правах. То есть всё, чем вы владеете, будет у вас перед глазами, даже если недвижимость находится в разных регионах страны.



Это не только информационный ресурс, но сервис, где собственник недвижимости может воспользоваться многими услугами Росреестра. Например, направить заявление о регистрации прав или запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Кроме того, можно отслеживать статус исполнения отправленных запросов. Обратите внимание, что направить документы через «личный кабинет» можно только при наличии электронной подписи.

Владельцы могут обезопасить свою недвижимость от мошенников с помощью заявления, сформированного в «личном кабинете», о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права без личного участия.



Настроив необходимые уведомления, через сервис можно получать смс-сообщения или письма на электронную почту об изменениях характеристик объекта недвижимости, о факте наложения или прекращения ареста на имущество и других происходящих изменениях.



Кроме того, Росреестр рекомендует проверить, совпадают ли сведения в «личном кабинете» с данными «личного кабинета» налоговой службы. Например, в регистрирующем органе указано всего два объекта, а в налоговом — три. Если есть такая разница, то стоит позвонить по телефону Росреестра 8 (8352)62-05-38 и уточнить, что необходимо сделать, чтобы все права на вашу недвижимость были внесены в базу Росреестра.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.