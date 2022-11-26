Глава Чувашии поздравляет с Днём чувашской вышивки

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днём чувашской вышивки!

Вышивка — это национальный символ Чувашии, который символизирует главные достоинства нашего народа: скромность и трудолюбие, духовное богатство и красоту.

День чувашской вышивки, учрежденный всего два года назад, призван не просто сохранить это национальное достояние, но и привлечь к нему внимание широкой аудитории, сделать его популярным у молодежи, придать импульс возрождению и развитию нашей уникальной культуры.

Сегодня традиции этого молодого праздника все больше набирают обороты, что не может не радовать. Масштабные акции, которые проводятся силами вышивальщиц и учреждений культуры нашей республики, прогремели на всю страну. Так, проект «Вышитая карта России», реализованный в Год культурного наследия народов России, объединил все регионы нашей огромной страны, дал мощный толчок к изучению народного искусства.

От всей души поздравляю наших мастеров и всех, кто близок к данному виду искусства, с праздником! Желаю вам не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и воплощать в жизнь все свои идеи! Здоровья, счастья, ярких профессиональных и творческих успехов!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.