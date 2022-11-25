С 25 ноября по 2 декабря в Чувашии будет проведен первый региональный форум «Чувашия Туристическая». Одна из главных стратегических сессий форума «Многоликая Чувашия — дорогами тысячелетий». Концепция этого направления разработана Минкультуры Чувашии и Чувашским национальным музеем.



«Мы будем рассказывать гостям и жителям республики чем богата Чувашия с точки зрения привлечения туристов. Чувашия действительно уникальный регион, здесь можно развивать и агротуризм, и медицинский туризм и, конечно, событийный туризм. Наши музеи, театры, они интересны туристам. Мы расскажем о том, что в Чувашии есть различные пласты культуры, искусства – это и этническая Чувашия, и паломническая Чувашия. Мы хотим рассказать туроператорам и блогерам из других регионов об интересных площадках Чувашии.

И, конечно же, важно, что в сфере туризма работали компетентные сотрудники. И еще одна площадка Минкультуры Чувашии – это «Кадры для туризма». Мы будем рассказывать о потенциале Чувашского института культуры с точки зрения подготовки специалистов, которые будут продвигать именно туризм в нашей республике», – рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Работа сессии пройдет с участием депутата Государственной Думы РФ Аллы Салаевой. Модератором мероприятия выступит министр культуры Чувашии Светлана Каликова. В числе федеральных спикеров: Купина Юлия Аркадьевна — куратор федерального проекта «Многоликая Россия», директор Российского этнографического музея (г.Санкт-Петербург); Санаева Ольга Анатольевна — вице-президент Российского союза туриндустрии, член Экспертного совета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры; Савищев Алексей Владимирович — руководитель пресс-службы Федерального государственного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»; а также представители органив власти, отрасли туризма и культуры Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Чувашии.



Стратегическая сессия «Многоликая Чувашия — дорогами тысячелетий» состоится 26 ноября в 10.00 в многофункциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета. Запланирована прямая трансляция мероприятия в сообществе Минкультуры Чувашии в «ВК».

Источник: cap.ru