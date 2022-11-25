18 ноября в малом зале Чувашского театра кукол в рамках проекта «Расскажи мне, кукла, сказку — создание в модельных библиотеках домашних спектаклей молодыми семьями» состоялся фестиваль

«Не стесняйтесь играть в куклы!». На фестиваль были приглашены 10 молодых семей, чьи спектакли были отобраны экспертами проекта. В числе победителей оказалась молодая семья Иваковых, представившая русскую народную сказку «Курочка Ряба».

Мероприятие открыли заместитель председателя Союза женщин Чувашии Нина Глотова и директор Чувашского театра кукол Елизавета Абрамова. В приветственной речи Елизавета Абрамова отметила важность проекта, цель которого — приобщение молодой семьи к совместному чтению. Всем участникам фестиваля были вручены сертификаты и благодарности, а также билеты на спектакли театра.



До открытия фестиваля семья Иваковых посетила мастер-классы по направлениям «Теневой театр» и «Петрушечный театр». Дети, Настя и Дима, получили море положительных эмоций от спектакля «Колобок» по русской народной сказке. А Настя даже побывала в роли артиста-кукловода при постановке сказки "Репка.



Подготовила Н. Осипова.