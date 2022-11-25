Семьи мобилизованных смогут получать медицинскую помощь вне очереди

23 ноября на заседании Правительства республики заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов представил проект постановления, которым вносятся соответствующие изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Члены семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, будут включены в перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации программы госгарантий.



«Это одна из мер социальной поддержки членов семей мобилизованных, — отметил вице-премьер правительства республики Владимир Степанов. — В Чувашии уже реализуется комплекс мер соцподдержки семей мобилизованных, предусмотренный указом Главы Чувашии Олега Николаева. Предоставляется социально-психологическая помощь, оказывается содействие в оформлении социальных и других выплат, в трудоустройстве».



Пресс-служба Минздрава Чувашии.