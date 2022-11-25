Руки Мамы сотканы из нежности

23 ноября в Доме правительства Глава Чувашии Олег Николаев вручил заслуженные награды социально активным семьям. Три супружеских пары, воспитавшие четырёх и более детей, по указу

Президента Российской Федерации награждены медалью ордена «Родительская слава». Восемь многодетных женщин отмечены знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» за вклад в достойное воспитание детей.

К этому дню в Чувашии орденом «Родительская слава» награждены 14 семей, медалью ордена «Родительская слава» — 40 семейных пар, орденом «За любовь и верность» — 193 семьи, 924 супружеские пары отмечены медалью «За любовь и верность». Знака материнской славы Чувашской Республики «Анне» удостоены 38 многодетных матерей.

Своих заслуженных наград в этот день удостоились и шумерлинцы. В числе отмеченных главой государства – две шумерлинские семьи с глубокими педагогическими корнями.

Алексей и Татьяна Зайцевы вместе уже 19 лет. В семье воспитываются четверо детей: Илья, Антон, Ратимир и Мирослав. Оба супруга работают в школе № 1, Алексей — учителем биологии, Татьяна — учителем математики. Зайцевы — активные участники городских и республиканских мероприятий. Алексей является членом Совета отцов школы № 1, где обучаются трое сыновей. Старший сын Зайцевых – студент Казанского филиала Самарского государственного университета путей сообщения. В 2015 году семья победила в отборочном туре республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Социально ответственная семья».

Семейному стажу Геннадия и Веры Яковлевых из п. Красный Октябрь 51 год. Супруги вырастили четверых детей. Дочь Лидия работает офтальмологом в Чебоксарской районной больнице. Сын Дмитрий для своей деятельности избрал техническое направление. Сын Владимир работает инженером на объекте научно-исследовательского университета в Москве. Сын Валерий трудится старшим диспетчером оперативно-диспетчерской группы электрических сетей Чебоксарского района.



Глава семьи работал учителем математики сначала в Чувашско-Алгашинской школе, а затем — в Краснооктябрьской средней школе. Ныне является пенсионером. Супруга продолжает трудовую деятельность, работает учителем математики в Алгашинской школе.

У Яковлевых 3 внука и 2 внучки. Они с удовольствием приезжают на каникулы в гости, где их радушно встречают. Дети для Яковлевых – опора и помощь во всем.

За вклад в достойное воспитание детей знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» в этот день были награждены две шумерлинские матери.

Марина Ветликова с супругом воспитывают пятерых детей. Их семейному стажу 28 лет. Старшая дочь Ульяна работает администратором в медицинском центре в Москве, получает педагогическое образование. Дочь Мария является студенткой Чебоксарского экономико-технологического колледжа, дочь Таисия – Чебоксарского медицинского колледжа. Сыновья Иван и Даниил обучаются в третьей и второй школах. В 2021 году Ветликовы стали победителями муниципального конкурса «Семья года» и участниками республиканского этапа.

Марина по образованию филолог, журналист, педагог-психолог. С 2018 года по настоящее время работает редактором Шумерлинской газеты «Вперед». И в своих материалах она часто обращается к теме семьи и материнства. Марина Ветликова — хранительница семейного очага и настоящий образец женственности.

Зоя Харитонова вместе с мужем вырастили пятерых детей, которые достигли успехов в труде, общественного признания и уважения. Сыновья Александр и Владимир работают в главном военно-строительном управлении № 14 Москвы. Дочь Надежда — учитель начальных классов Алгашинской школы. Дочь Эльвира трудится бухгалтером в МУП «Коммунальник», сын Николай — на Шумерлинском заводе специализированных автомобилей.



Зоя Михайловна в настоящее время вдова. Все её дети проживают рядом с ней в п. Красный Октябрь. Большая и дружная семья собирается в родимом доме на все праздники. У Зои Михайловны 7 внуков и 12 правнуков.



Зоя Харитонова около 20 лет проработала в Краснооктябрьской сельской библиотеке. Нескольким поколениям читателей она отдала частичку своей души и привила любовь к книге. Участвовала в общественных мероприятиях, была одним из активных членов женсовета и организаторов досуга женщин в родном поселке. В настоящее время возглавляет Совет ветеранов Краснооктябрьского сельского поселения.