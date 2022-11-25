Олегу Николаеву презентовали новый цифровой портал национальной школы чувашской вышивки

Этот совместный проект, реализованный Чувашским национальным музеем и компанией «МТС» в целях сохранения и преумножения культурного наследия республики, стал одним из крупнейших цифровых каталогов традиционных ремесел России.

«Очень радует, что интерес к чувашской вышивке неуклонно растет. Она живет в современных творческих работах, в отделке костюма, украшает сувениры, становится узнаваемым символом нашей республики. Благодаря такому онлайн-проекту о нашей национальной вышивке смогут узнать люди, проживающие далеко за пределами Чувашии. Будучи настоящей визитной карточкой нашей республики, вышивка, конечно же, будет способствовать и повышению туристической привлекательности Чувашии», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

На портале представлены материалы, посвященные национальному узору. Здесь можно увидеть подлинные предметы с национальной чувашской вышивкой из фондов музея. На данный момент оцифровано порядка 40 изделий и элементов одежды – рубахи, головные повязки, головные полотенца, поясные и набедренные украшения, свадебные атрибуты. К каждому экспонату даны подробные комментарии об особенностях вышивки изделий мастерицами из верховых, средненизовых или низовых чуваш, цвета и узоры которых имеют свои отличия.

Портал выступает и в качестве цифровой обучающей платформы – там есть возможность проводить интерактивные занятия для тех, кто хочет научиться этому мастерству. На платформе показаны основные символы вышивки, даны примеры нескольких швов с подробными схемами, доступны видеоматериалы, после просмотра которых любой желающий сможет научиться вышивать «мудрёным» швом без изнанки.

По словам директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой, портал будет развиваться, дополняться цифровыми копиями предметов с чувашской вышивкой из других российских музеев, лекциями и уроками для дистанционного обучения.

«Вышивка – основной элемент традиционной культуры чувашского народа и его национальная гордость. Ее популярность и число желающих освоить это народное искусство растут с каждым днем. Для них мы создали Национальную школу чувашской вышивки, где учат не просто вышивать, но вышивать правильно, сохраняя в современных изделиях семантику старинных символов и орнаментов. А благодаря МТС база знаний о чувашской вышивке, собранная сотрудниками нашего музея, становится доступна для всех желающих из любого уголка планеты», — отметила директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

В Музее чувашской вышивки Олег Николаев также посетил выставку «Вечная красота узоров», на которой впервые представлена полная коллекция работ народного мастера, известной вышивальщицы Евгении Жачевой. На выставке представлено 70 экспонатов, из них 55 предметов – из числа приобретенных и включенных в состав музейного фонда в этом году. Среди экспонатов особое место занимают женские платки, полотенца, салфетки, тематические панно, изображающие узоры различных этнографических групп чувашей, чувашские символы – знаки огня, воды, флоры и фауны.

Выставка «Вечная красота узоров» будет работать для жителей и гостей республики до 1 февраля 2023 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.