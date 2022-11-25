Качество меда зависит от совести пчеловода

Пчелиный мед – один из сложнейших естественных продуктов, который используется не только как пищевой продукт, но и как лекарственное средство. Но нередко к потребителям попадает некачественный или фальсифицированный продукт.



От чего зависит качество меда, как определить его подлинность, а также какие изменения ждут российских пчеловодов в 2023 году? Об этом рассказывает начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Елена Кузьмина.



– Существует множество способов фальсификации меда. Грубые, легко обнаруживаемые подделки, например, механические примеси муки или крахмала, в последнее время практически не встречаются. Сложнее обстоят дела со скрытой фальсификацией, когда недобросовестные пчеловоды подкармливают пчел сахарным сиропом. При этом формально полученный таким образом продукт является медом, хотя на самом деле этот мед искусственный, то есть фальсификат.

Другой пример неявной фальсификации – это сбор незрелого меда. Опасность незрелого меда в том, что из-за высокой влаги в нем могут начать размножаться патогенные микроорганизмы, что грозит пищевым отравлением.



В последнее время настороженность вызывают случаи выявления в меде антибиотиков. Антибиотики попадают в продукцию в случае их бесконтрольного применения при лечении и обработке пчел. Употреблять мед, содержащий антибиотики, небезопасно.

В 2022 году в рамках государственного пищевого мониторинга Управлением Россельхознадзора отобраны три пробы меда от предприятий Яльчикского, Батыревского и Канашского районов. Результаты двух исследований, проведенных в подведомственной Россельхознадзору лаборатории, подтвердили качество и безопасность чувашского меда.



В настоящее время в Минсельхозе России разработали проект новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда и продукции пчеловодства, согласно которым установлена строгая периодичность контроля качества и безопасности меда. Введение этих мер должно способствовать уменьшению количества некачественной продукции на рынке. Вступление в законную силу новых правил для российских пчеловодов запланировано на 1 марта 2023 года.

Как распознать подделку: несколько простых способов

Нанесите каплю меда на бумажную салфетку. Поддельный мед намочит бумагу: первые мокрые следы появятся уже через минуту, а через 20 минут вокруг капли образуется четкое мокрое пятно от воды и сахара.



Обратите внимание на запах продукта. Аромат натурального мёда – от нежного до сильного, но всегда приятный, цветочный. У фальсификата же запах неестественно резкий или вовсе отсутствует.

Зрелость меда можно определить с помощью ложки: зрелый мед буквально наматывается на ложку, незрелый же мед стекает, как вода, так как в нем много влаги.



Выбирайте надежного производителя. Приобретать мед нужно у пчеловодов, которые осуществляют ветеринарно-санитарную экспертизу меда, ежегодно проводят исследования пчел на болезни и имеют ветеринарно-санитарный паспорт на пасеку.

Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.